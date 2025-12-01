СигналыРазделы
NexusFXs

Moh Rasendriya Arya Pratama
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 250 USD в месяц
прирост с 2025 13%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
958
Прибыльных трейдов:
711 (74.21%)
Убыточных трейдов:
247 (25.78%)
Лучший трейд:
809.55 USD
Худший трейд:
-314.53 USD
Общая прибыль:
26 780.04 USD (274 967 pips)
Общий убыток:
-13 453.31 USD (168 234 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (402.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
809.55 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.11%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
18.24
Длинных трейдов:
788 (82.25%)
Коротких трейдов:
170 (17.75%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
13.91 USD
Средняя прибыль:
37.67 USD
Средний убыток:
-54.47 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-659.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-659.12 USD (3)
Прирост в месяц:
2.04%
Годовой прогноз:
24.70%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
730.64 USD (0.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.67% (730.64 USD)
По эквити:
3.05% (3 427.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPYb 93
GBPUSDb 86
EURCADb 83
EURAUDb 82
GBPCADb 78
CHFJPYb 69
EURNZDb 69
AUDJPYb 61
USDJPYb 58
EURUSDb 49
GBPAUDb 46
EURGBPb 44
CADCHFb 43
CADJPYb 42
NZDCHFb 33
NZDJPYb 22
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPYb 1.5K
GBPUSDb 1.2K
EURCADb 962
EURAUDb 705
GBPCADb 1.1K
CHFJPYb 1.2K
EURNZDb 1.1K
AUDJPYb 573
USDJPYb 910
EURUSDb 429
GBPAUDb 579
EURGBPb 842
CADCHFb 594
CADJPYb 892
NZDCHFb 541
NZDJPYb 229
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPYb 19K
GBPUSDb 4.2K
EURCADb 11K
EURAUDb 3.6K
GBPCADb 9.1K
CHFJPYb 14K
EURNZDb 13K
AUDJPYb 4.6K
USDJPYb 6.7K
EURUSDb 5.2K
GBPAUDb -4.9K
EURGBPb 4.9K
CADCHFb 3.4K
CADJPYb 8K
NZDCHFb 3.6K
NZDJPYb 1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +809.55 USD
Худший трейд: -315 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +402.65 USD
Макс. убыток в серии: -659.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.01 07:03
No swaps are charged on the signal account
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.