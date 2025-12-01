- Прирост
Всего трейдов:
958
Прибыльных трейдов:
711 (74.21%)
Убыточных трейдов:
247 (25.78%)
Лучший трейд:
809.55 USD
Худший трейд:
-314.53 USD
Общая прибыль:
26 780.04 USD (274 967 pips)
Общий убыток:
-13 453.31 USD (168 234 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (402.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
809.55 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.11%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
18.24
Длинных трейдов:
788 (82.25%)
Коротких трейдов:
170 (17.75%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
13.91 USD
Средняя прибыль:
37.67 USD
Средний убыток:
-54.47 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-659.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-659.12 USD (3)
Прирост в месяц:
2.04%
Годовой прогноз:
24.70%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
730.64 USD (0.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.67% (730.64 USD)
По эквити:
3.05% (3 427.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPYb
|93
|GBPUSDb
|86
|EURCADb
|83
|EURAUDb
|82
|GBPCADb
|78
|CHFJPYb
|69
|EURNZDb
|69
|AUDJPYb
|61
|USDJPYb
|58
|EURUSDb
|49
|GBPAUDb
|46
|EURGBPb
|44
|CADCHFb
|43
|CADJPYb
|42
|NZDCHFb
|33
|NZDJPYb
|22
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPYb
|1.5K
|GBPUSDb
|1.2K
|EURCADb
|962
|EURAUDb
|705
|GBPCADb
|1.1K
|CHFJPYb
|1.2K
|EURNZDb
|1.1K
|AUDJPYb
|573
|USDJPYb
|910
|EURUSDb
|429
|GBPAUDb
|579
|EURGBPb
|842
|CADCHFb
|594
|CADJPYb
|892
|NZDCHFb
|541
|NZDJPYb
|229
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPYb
|19K
|GBPUSDb
|4.2K
|EURCADb
|11K
|EURAUDb
|3.6K
|GBPCADb
|9.1K
|CHFJPYb
|14K
|EURNZDb
|13K
|AUDJPYb
|4.6K
|USDJPYb
|6.7K
|EURUSDb
|5.2K
|GBPAUDb
|-4.9K
|EURGBPb
|4.9K
|CADCHFb
|3.4K
|CADJPYb
|8K
|NZDCHFb
|3.6K
|NZDJPYb
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Лучший трейд: +809.55 USD
Худший трейд: -315 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +402.65 USD
Макс. убыток в серии: -659.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
