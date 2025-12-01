信号部分
Moh Rasendriya Arya Pratama

NexusFXs

Moh Rasendriya Arya Pratama
0条评论
可靠性
27
0 / 0 USD
每月复制 250 USD per 
增长自 2025 13%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
958
盈利交易:
711 (74.21%)
亏损交易:
247 (25.78%)
最好交易:
809.55 USD
最差交易:
-314.53 USD
毛利:
26 780.04 USD (274 967 pips)
毛利亏损:
-13 453.31 USD (168 234 pips)
最大连续赢利:
17 (402.65 USD)
最大连续盈利:
809.55 USD (1)
夏普比率:
0.21
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.11%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
60
平均持有时间:
3 天
采收率:
18.24
长期交易:
788 (82.25%)
短期交易:
170 (17.75%)
利润因子:
1.99
预期回报:
13.91 USD
平均利润:
37.67 USD
平均损失:
-54.47 USD
最大连续失误:
3 (-659.12 USD)
最大连续亏损:
-659.12 USD (3)
每月增长:
2.04%
年度预测:
24.70%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
730.64 USD (0.67%)
相对跌幅:
结余:
0.67% (730.64 USD)
净值:
3.05% (3 427.75 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPYb 93
GBPUSDb 86
EURCADb 83
EURAUDb 82
GBPCADb 78
CHFJPYb 69
EURNZDb 69
AUDJPYb 61
USDJPYb 58
EURUSDb 49
GBPAUDb 46
EURGBPb 44
CADCHFb 43
CADJPYb 42
NZDCHFb 33
NZDJPYb 22
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPYb 1.5K
GBPUSDb 1.2K
EURCADb 962
EURAUDb 705
GBPCADb 1.1K
CHFJPYb 1.2K
EURNZDb 1.1K
AUDJPYb 573
USDJPYb 910
EURUSDb 429
GBPAUDb 579
EURGBPb 842
CADCHFb 594
CADJPYb 892
NZDCHFb 541
NZDJPYb 229
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPYb 19K
GBPUSDb 4.2K
EURCADb 11K
EURAUDb 3.6K
GBPCADb 9.1K
CHFJPYb 14K
EURNZDb 13K
AUDJPYb 4.6K
USDJPYb 6.7K
EURUSDb 5.2K
GBPAUDb -4.9K
EURGBPb 4.9K
CADCHFb 3.4K
CADJPYb 8K
NZDCHFb 3.6K
NZDJPYb 1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +809.55 USD
最差交易: -315 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +402.65 USD
最大连续亏损: -659.12 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.01 07:03
No swaps are charged on the signal account
