- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
958
盈利交易:
711 (74.21%)
亏损交易:
247 (25.78%)
最好交易:
809.55 USD
最差交易:
-314.53 USD
毛利:
26 780.04 USD (274 967 pips)
毛利亏损:
-13 453.31 USD (168 234 pips)
最大连续赢利:
17 (402.65 USD)
最大连续盈利:
809.55 USD (1)
夏普比率:
0.21
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.11%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
60
平均持有时间:
3 天
采收率:
18.24
长期交易:
788 (82.25%)
短期交易:
170 (17.75%)
利润因子:
1.99
预期回报:
13.91 USD
平均利润:
37.67 USD
平均损失:
-54.47 USD
最大连续失误:
3 (-659.12 USD)
最大连续亏损:
-659.12 USD (3)
每月增长:
2.04%
年度预测:
24.70%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
730.64 USD (0.67%)
相对跌幅:
结余:
0.67% (730.64 USD)
净值:
3.05% (3 427.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPYb
|93
|GBPUSDb
|86
|EURCADb
|83
|EURAUDb
|82
|GBPCADb
|78
|CHFJPYb
|69
|EURNZDb
|69
|AUDJPYb
|61
|USDJPYb
|58
|EURUSDb
|49
|GBPAUDb
|46
|EURGBPb
|44
|CADCHFb
|43
|CADJPYb
|42
|NZDCHFb
|33
|NZDJPYb
|22
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPYb
|1.5K
|GBPUSDb
|1.2K
|EURCADb
|962
|EURAUDb
|705
|GBPCADb
|1.1K
|CHFJPYb
|1.2K
|EURNZDb
|1.1K
|AUDJPYb
|573
|USDJPYb
|910
|EURUSDb
|429
|GBPAUDb
|579
|EURGBPb
|842
|CADCHFb
|594
|CADJPYb
|892
|NZDCHFb
|541
|NZDJPYb
|229
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPYb
|19K
|GBPUSDb
|4.2K
|EURCADb
|11K
|EURAUDb
|3.6K
|GBPCADb
|9.1K
|CHFJPYb
|14K
|EURNZDb
|13K
|AUDJPYb
|4.6K
|USDJPYb
|6.7K
|EURUSDb
|5.2K
|GBPAUDb
|-4.9K
|EURGBPb
|4.9K
|CADCHFb
|3.4K
|CADJPYb
|8K
|NZDCHFb
|3.6K
|NZDJPYb
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +809.55 USD
最差交易: -315 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +402.65 USD
最大连续亏损: -659.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
每月250 USD
13%
0
0
USD
USD
113K
USD
USD
27
100%
958
74%
100%
1.99
13.91
USD
USD
3%
1:200