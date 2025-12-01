SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / NexusFXs
Moh Rasendriya Arya Pratama

NexusFXs

Moh Rasendriya Arya Pratama
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2025 12%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
823
Profit Trade:
610 (74.11%)
Loss Trade:
213 (25.88%)
Best Trade:
809.55 USD
Worst Trade:
-314.53 USD
Profitto lordo:
23 429.98 USD (238 904 pips)
Perdita lorda:
-11 734.83 USD (147 340 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (402.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
809.55 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.38%
Ultimo trade:
45 minuti fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
16.01
Long Trade:
675 (82.02%)
Short Trade:
148 (17.98%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
14.21 USD
Profitto medio:
38.41 USD
Perdita media:
-55.09 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-659.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-659.12 USD (3)
Crescita mensile:
1.64%
Previsione annuale:
19.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
730.64 USD (0.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.67% (730.64 USD)
Per equità:
1.16% (1 295.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPYb 82
GBPUSDb 74
EURCADb 74
EURAUDb 71
GBPCADb 69
EURNZDb 62
CHFJPYb 60
AUDJPYb 50
GBPAUDb 46
USDJPYb 43
EURGBPb 41
EURUSDb 39
CADCHFb 38
CADJPYb 30
NZDCHFb 28
NZDJPYb 16
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPYb 1.3K
GBPUSDb 1.1K
EURCADb 858
EURAUDb 627
GBPCADb 1.1K
EURNZDb 1.1K
CHFJPYb 1K
AUDJPYb 470
GBPAUDb 579
USDJPYb 707
EURGBPb 803
EURUSDb 158
CADCHFb 592
CADJPYb 766
NZDCHFb 518
NZDJPYb 106
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPYb 16K
GBPUSDb 2.9K
EURCADb 10K
EURAUDb 3K
GBPCADb 9.5K
EURNZDb 15K
CHFJPYb 12K
AUDJPYb 3.3K
GBPAUDb -4.9K
USDJPYb 3.9K
EURGBPb 4.6K
EURUSDb 2.4K
CADCHFb 4.5K
CADJPYb 6.1K
NZDCHFb 4K
NZDJPYb -633
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +809.55 USD
Worst Trade: -315 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +402.65 USD
Massima perdita consecutiva: -659.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.01 07:03
No swaps are charged on the signal account
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NexusFXs
200USD al mese
12%
0
0
USD
112K
USD
23
100%
823
74%
100%
1.99
14.21
USD
1%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.