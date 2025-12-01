SignaleKategorien
Moh Rasendriya Arya Pratama

NexusFXs

Moh Rasendriya Arya Pratama
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
27 Wochen
0 / 0 USD
Für 250 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 13%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
958
Gewinntrades:
711 (74.21%)
Verlusttrades:
247 (25.78%)
Bester Trade:
809.55 USD
Schlechtester Trade:
-314.53 USD
Bruttoprofit:
26 780.04 USD (274 967 pips)
Bruttoverlust:
-13 453.31 USD (168 234 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (402.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
809.55 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.11%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
52
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
18.24
Long-Positionen:
788 (82.25%)
Short-Positionen:
170 (17.75%)
Profit-Faktor:
1.99
Mathematische Gewinnerwartung:
13.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
37.67 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-54.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-659.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-659.12 USD (3)
Wachstum pro Monat :
2.04%
Jahresprognose:
24.70%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
730.64 USD (0.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.67% (730.64 USD)
Kapital:
3.05% (3 427.75 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPJPYb 93
GBPUSDb 86
EURCADb 83
EURAUDb 82
GBPCADb 78
CHFJPYb 69
EURNZDb 69
AUDJPYb 61
USDJPYb 58
EURUSDb 49
GBPAUDb 46
EURGBPb 44
CADCHFb 43
CADJPYb 42
NZDCHFb 33
NZDJPYb 22
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPYb 1.5K
GBPUSDb 1.2K
EURCADb 962
EURAUDb 705
GBPCADb 1.1K
CHFJPYb 1.2K
EURNZDb 1.1K
AUDJPYb 573
USDJPYb 910
EURUSDb 429
GBPAUDb 579
EURGBPb 842
CADCHFb 594
CADJPYb 892
NZDCHFb 541
NZDJPYb 229
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPYb 19K
GBPUSDb 4.2K
EURCADb 11K
EURAUDb 3.6K
GBPCADb 9.1K
CHFJPYb 14K
EURNZDb 13K
AUDJPYb 4.6K
USDJPYb 6.7K
EURUSDb 5.2K
GBPAUDb -4.9K
EURGBPb 4.9K
CADCHFb 3.4K
CADJPYb 8K
NZDCHFb 3.6K
NZDJPYb 1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +809.55 USD
Schlechtester Trade: -315 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +402.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -659.12 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.01 07:03
No swaps are charged on the signal account
