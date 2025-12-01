- 자본
- 축소
트레이드:
976
이익 거래:
725 (74.28%)
손실 거래:
251 (25.72%)
최고의 거래:
809.55 USD
최악의 거래:
-314.53 USD
총 수익:
27 220.31 USD (281 004 pips)
총 손실:
-13 594.66 USD (170 255 pips)
연속 최대 이익:
17 (402.65 USD)
연속 최대 이익:
809.55 USD (1)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.11%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
18.65
롱(주식매수):
805 (82.48%)
숏(주식차입매도):
171 (17.52%)
수익 요인:
2.00
기대수익:
13.96 USD
평균 이익:
37.55 USD
평균 손실:
-54.16 USD
연속 최대 손실:
3 (-659.12 USD)
연속 최대 손실:
-659.12 USD (3)
월별 성장률:
1.47%
연간 예측:
17.82%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
730.64 USD (0.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.67% (730.64 USD)
자본금별:
3.05% (3 427.75 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPJPYb
|93
|GBPUSDb
|86
|EURCADb
|86
|EURAUDb
|82
|GBPCADb
|80
|EURNZDb
|73
|CHFJPYb
|71
|AUDJPYb
|63
|USDJPYb
|60
|EURUSDb
|50
|GBPAUDb
|46
|EURGBPb
|44
|CADCHFb
|43
|CADJPYb
|42
|NZDCHFb
|34
|NZDJPYb
|23
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPJPYb
|1.5K
|GBPUSDb
|1.2K
|EURCADb
|972
|EURAUDb
|705
|GBPCADb
|1.2K
|EURNZDb
|1.1K
|CHFJPYb
|1.2K
|AUDJPYb
|697
|USDJPYb
|912
|EURUSDb
|438
|GBPAUDb
|579
|EURGBPb
|842
|CADCHFb
|594
|CADJPYb
|892
|NZDCHFb
|567
|NZDJPYb
|241
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPJPYb
|19K
|GBPUSDb
|4.2K
|EURCADb
|11K
|EURAUDb
|3.6K
|GBPCADb
|10K
|EURNZDb
|14K
|CHFJPYb
|14K
|AUDJPYb
|6.5K
|USDJPYb
|6.6K
|EURUSDb
|5.3K
|GBPAUDb
|-4.9K
|EURGBPb
|4.9K
|CADCHFb
|3.4K
|CADJPYb
|8K
|NZDCHFb
|3.8K
|NZDJPYb
|1.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +809.55 USD
최악의 거래: -315 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +402.65 USD
연속 최대 손실: -659.12 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 250 USD
14%
0
0
USD
USD
114K
USD
USD
29
100%
976
74%
100%
2.00
13.96
USD
USD
3%
1:200