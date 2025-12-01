시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / NexusFXs
Moh Rasendriya Arya Pratama

NexusFXs

Moh Rasendriya Arya Pratama
0 리뷰
안정성
29
0 / 0 USD
월별 250 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 14%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
976
이익 거래:
725 (74.28%)
손실 거래:
251 (25.72%)
최고의 거래:
809.55 USD
최악의 거래:
-314.53 USD
총 수익:
27 220.31 USD (281 004 pips)
총 손실:
-13 594.66 USD (170 255 pips)
연속 최대 이익:
17 (402.65 USD)
연속 최대 이익:
809.55 USD (1)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.11%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
18.65
롱(주식매수):
805 (82.48%)
숏(주식차입매도):
171 (17.52%)
수익 요인:
2.00
기대수익:
13.96 USD
평균 이익:
37.55 USD
평균 손실:
-54.16 USD
연속 최대 손실:
3 (-659.12 USD)
연속 최대 손실:
-659.12 USD (3)
월별 성장률:
1.47%
연간 예측:
17.82%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
730.64 USD (0.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.67% (730.64 USD)
자본금별:
3.05% (3 427.75 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPJPYb 93
GBPUSDb 86
EURCADb 86
EURAUDb 82
GBPCADb 80
EURNZDb 73
CHFJPYb 71
AUDJPYb 63
USDJPYb 60
EURUSDb 50
GBPAUDb 46
EURGBPb 44
CADCHFb 43
CADJPYb 42
NZDCHFb 34
NZDJPYb 23
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPJPYb 1.5K
GBPUSDb 1.2K
EURCADb 972
EURAUDb 705
GBPCADb 1.2K
EURNZDb 1.1K
CHFJPYb 1.2K
AUDJPYb 697
USDJPYb 912
EURUSDb 438
GBPAUDb 579
EURGBPb 842
CADCHFb 594
CADJPYb 892
NZDCHFb 567
NZDJPYb 241
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPJPYb 19K
GBPUSDb 4.2K
EURCADb 11K
EURAUDb 3.6K
GBPCADb 10K
EURNZDb 14K
CHFJPYb 14K
AUDJPYb 6.5K
USDJPYb 6.6K
EURUSDb 5.3K
GBPAUDb -4.9K
EURGBPb 4.9K
CADCHFb 3.4K
CADJPYb 8K
NZDCHFb 3.8K
NZDJPYb 1.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +809.55 USD
최악의 거래: -315 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +402.65 USD
연속 최대 손실: -659.12 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.31 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 07:03
No swaps are charged on the signal account
