Moh Rasendriya Arya Pratama

NexusFXs

0 comentarios
Fiabilidad
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 250 USD al mes
incremento desde 2025 13%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
958
Transacciones Rentables:
711 (74.21%)
Transacciones Irrentables:
247 (25.78%)
Mejor transacción:
809.55 USD
Peor transacción:
-314.53 USD
Beneficio Bruto:
26 780.04 USD (274 967 pips)
Pérdidas Brutas:
-13 453.31 USD (168 234 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (402.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
809.55 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.11%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
58
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
18.24
Transacciones Largas:
788 (82.25%)
Transacciones Cortas:
170 (17.75%)
Factor de Beneficio:
1.99
Beneficio Esperado:
13.91 USD
Beneficio medio:
37.67 USD
Pérdidas medias:
-54.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-659.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-659.12 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.04%
Pronóstico anual:
24.70%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
730.64 USD (0.67%)
Reducción relativa:
De balance:
0.67% (730.64 USD)
De fondos:
3.05% (3 427.75 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPJPYb 93
GBPUSDb 86
EURCADb 83
EURAUDb 82
GBPCADb 78
CHFJPYb 69
EURNZDb 69
AUDJPYb 61
USDJPYb 58
EURUSDb 49
GBPAUDb 46
EURGBPb 44
CADCHFb 43
CADJPYb 42
NZDCHFb 33
NZDJPYb 22
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPJPYb 1.5K
GBPUSDb 1.2K
EURCADb 962
EURAUDb 705
GBPCADb 1.1K
CHFJPYb 1.2K
EURNZDb 1.1K
AUDJPYb 573
USDJPYb 910
EURUSDb 429
GBPAUDb 579
EURGBPb 842
CADCHFb 594
CADJPYb 892
NZDCHFb 541
NZDJPYb 229
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPJPYb 19K
GBPUSDb 4.2K
EURCADb 11K
EURAUDb 3.6K
GBPCADb 9.1K
CHFJPYb 14K
EURNZDb 13K
AUDJPYb 4.6K
USDJPYb 6.7K
EURUSDb 5.2K
GBPAUDb -4.9K
EURGBPb 4.9K
CADCHFb 3.4K
CADJPYb 8K
NZDCHFb 3.6K
NZDJPYb 1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +809.55 USD
Peor transacción: -315 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +402.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -659.12 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.01 07:03
No swaps are charged on the signal account
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
