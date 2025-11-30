SinyallerBölümler
Andry Santoso

Dimensi

Andry Santoso
0 inceleme
52 hafta
0 / 0 USD
0%
Monex-Server5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
82
Kârla kapanan işlemler:
50 (60.97%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (39.02%)
En iyi işlem:
18.27 USD
En kötü işlem:
-17.20 USD
Brüt kâr:
362.27 USD (50 233 pips)
Brüt zarar:
-208.18 USD (25 899 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (60.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.32 USD (7)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.66%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
3.32
Alış işlemleri:
32 (39.02%)
Satış işlemleri:
50 (60.98%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
1.88 USD
Ortalama kâr:
7.25 USD
Ortalama zarar:
-6.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-30.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.17 USD (4)
Aylık büyüme:
-9.15%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.74 USD
Maksimum:
46.47 USD (13.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY.m 35
EURUSD.m 16
USDJPY.m 12
GBPUSD.m 7
AUDUSD.m 7
GBPJPY.m 2
EURGBP.m 1
USDCAD.m 1
AUDJPY.m 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY.m 106
EURUSD.m 21
USDJPY.m 4
GBPUSD.m 10
AUDUSD.m -2
GBPJPY.m 4
EURGBP.m -4
USDCAD.m 7
AUDJPY.m 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY.m 17K
EURUSD.m 2.6K
USDJPY.m 1.7K
GBPUSD.m 1.1K
AUDUSD.m -61
GBPJPY.m 596
EURGBP.m -330
USDCAD.m 1.1K
AUDJPY.m 1.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.27 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +60.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

