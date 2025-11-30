- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
82
Kârla kapanan işlemler:
50 (60.97%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (39.02%)
En iyi işlem:
18.27 USD
En kötü işlem:
-17.20 USD
Brüt kâr:
362.27 USD (50 233 pips)
Brüt zarar:
-208.18 USD (25 899 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (60.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.32 USD (7)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.66%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
3.32
Alış işlemleri:
32 (39.02%)
Satış işlemleri:
50 (60.98%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
1.88 USD
Ortalama kâr:
7.25 USD
Ortalama zarar:
-6.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-30.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.17 USD (4)
Aylık büyüme:
-9.15%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.74 USD
Maksimum:
46.47 USD (13.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY.m
|35
|EURUSD.m
|16
|USDJPY.m
|12
|GBPUSD.m
|7
|AUDUSD.m
|7
|GBPJPY.m
|2
|EURGBP.m
|1
|USDCAD.m
|1
|AUDJPY.m
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY.m
|106
|EURUSD.m
|21
|USDJPY.m
|4
|GBPUSD.m
|10
|AUDUSD.m
|-2
|GBPJPY.m
|4
|EURGBP.m
|-4
|USDCAD.m
|7
|AUDJPY.m
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY.m
|17K
|EURUSD.m
|2.6K
|USDJPY.m
|1.7K
|GBPUSD.m
|1.1K
|AUDUSD.m
|-61
|GBPJPY.m
|596
|EURGBP.m
|-330
|USDCAD.m
|1.1K
|AUDJPY.m
|1.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.27 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +60.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
