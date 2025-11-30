- 成长
交易:
90
盈利交易:
53 (58.88%)
亏损交易:
37 (41.11%)
最好交易:
18.27 USD
最差交易:
-17.20 USD
毛利:
371.25 USD (51 557 pips)
毛利亏损:
-245.57 USD (31 009 pips)
最大连续赢利:
7 (60.32 USD)
最大连续盈利:
60.32 USD (7)
夏普比率:
0.21
交易活动:
85.61%
最大入金加载:
2.26%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
5 天
采收率:
1.88
长期交易:
34 (37.78%)
短期交易:
56 (62.22%)
利润因子:
1.51
预期回报:
1.40 USD
平均利润:
7.00 USD
平均损失:
-6.64 USD
最大连续失误:
5 (-37.39 USD)
最大连续亏损:
-37.39 USD (5)
每月增长:
-6.47%
年度预测:
-78.47%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7.74 USD
最大值:
66.76 USD (19.96%)
相对跌幅:
结余:
20.11% (66.76 USD)
净值:
9.80% (28.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY.m
|38
|EURUSD.m
|18
|USDJPY.m
|14
|AUDUSD.m
|8
|GBPUSD.m
|7
|GBPJPY.m
|2
|EURGBP.m
|1
|USDCAD.m
|1
|AUDJPY.m
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY.m
|77
|EURUSD.m
|18
|USDJPY.m
|12
|AUDUSD.m
|-7
|GBPUSD.m
|10
|GBPJPY.m
|4
|EURGBP.m
|-4
|USDCAD.m
|7
|AUDJPY.m
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY.m
|13K
|EURUSD.m
|2.3K
|USDJPY.m
|3K
|AUDUSD.m
|-529
|GBPUSD.m
|1.1K
|GBPJPY.m
|596
|EURGBP.m
|-330
|USDCAD.m
|1.1K
|AUDJPY.m
|1.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.27 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +60.32 USD
最大连续亏损: -37.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Server5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
