- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
90
Negociações com lucro:
53 (58.88%)
Negociações com perda:
37 (41.11%)
Melhor negociação:
18.27 USD
Pior negociação:
-17.20 USD
Lucro bruto:
371.25 USD (51 557 pips)
Perda bruta:
-245.57 USD (31 009 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (60.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
60.32 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
85.61%
Depósito máximo carregado:
2.26%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
1.88
Negociações longas:
34 (37.78%)
Negociações curtas:
56 (62.22%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
1.40 USD
Lucro médio:
7.00 USD
Perda média:
-6.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-37.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-37.39 USD (5)
Crescimento mensal:
-6.47%
Previsão anual:
-78.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.74 USD
Máximo:
66.76 USD (19.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.11% (66.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.80% (28.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY.m
|38
|EURUSD.m
|18
|USDJPY.m
|14
|AUDUSD.m
|8
|GBPUSD.m
|7
|GBPJPY.m
|2
|EURGBP.m
|1
|USDCAD.m
|1
|AUDJPY.m
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY.m
|77
|EURUSD.m
|18
|USDJPY.m
|12
|AUDUSD.m
|-7
|GBPUSD.m
|10
|GBPJPY.m
|4
|EURGBP.m
|-4
|USDCAD.m
|7
|AUDJPY.m
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY.m
|13K
|EURUSD.m
|2.3K
|USDJPY.m
|3K
|AUDUSD.m
|-529
|GBPUSD.m
|1.1K
|GBPJPY.m
|596
|EURGBP.m
|-330
|USDCAD.m
|1.1K
|AUDJPY.m
|1.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.27 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +60.32 USD
Máxima perda consecutiva: -37.39 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
85%
0
0
USD
USD
273
USD
USD
55
0%
90
58%
86%
1.51
1.40
USD
USD
20%
1:500