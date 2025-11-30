СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Dimensi
Andry Santoso

Dimensi

Andry Santoso
0 отзывов
Надежность
55 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 85%
Monex-Server5
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
90
Прибыльных трейдов:
53 (58.88%)
Убыточных трейдов:
37 (41.11%)
Лучший трейд:
18.27 USD
Худший трейд:
-17.20 USD
Общая прибыль:
371.25 USD (51 557 pips)
Общий убыток:
-245.57 USD (31 009 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (60.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
60.32 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
84.47%
Макс. загрузка депозита:
2.26%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
1.88
Длинных трейдов:
34 (37.78%)
Коротких трейдов:
56 (62.22%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
1.40 USD
Средняя прибыль:
7.00 USD
Средний убыток:
-6.64 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-37.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.39 USD (5)
Прирост в месяц:
-6.47%
Годовой прогноз:
-78.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.74 USD
Максимальная:
66.76 USD (19.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.11% (66.76 USD)
По эквити:
9.80% (28.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY.m 38
EURUSD.m 18
USDJPY.m 14
AUDUSD.m 8
GBPUSD.m 7
GBPJPY.m 2
EURGBP.m 1
USDCAD.m 1
AUDJPY.m 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY.m 77
EURUSD.m 18
USDJPY.m 12
AUDUSD.m -7
GBPUSD.m 10
GBPJPY.m 4
EURGBP.m -4
USDCAD.m 7
AUDJPY.m 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY.m 13K
EURUSD.m 2.3K
USDJPY.m 3K
AUDUSD.m -529
GBPUSD.m 1.1K
GBPJPY.m 596
EURGBP.m -330
USDCAD.m 1.1K
AUDJPY.m 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.27 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +60.32 USD
Макс. убыток в серии: -37.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.02 07:50
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 2.19% of days out of 365 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dimensi
30 USD в месяц
85%
0
0
USD
273
USD
55
0%
90
58%
84%
1.51
1.40
USD
20%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.