- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
90
Прибыльных трейдов:
53 (58.88%)
Убыточных трейдов:
37 (41.11%)
Лучший трейд:
18.27 USD
Худший трейд:
-17.20 USD
Общая прибыль:
371.25 USD (51 557 pips)
Общий убыток:
-245.57 USD (31 009 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (60.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
60.32 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
84.47%
Макс. загрузка депозита:
2.26%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
1.88
Длинных трейдов:
34 (37.78%)
Коротких трейдов:
56 (62.22%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
1.40 USD
Средняя прибыль:
7.00 USD
Средний убыток:
-6.64 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-37.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.39 USD (5)
Прирост в месяц:
-6.47%
Годовой прогноз:
-78.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.74 USD
Максимальная:
66.76 USD (19.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.11% (66.76 USD)
По эквити:
9.80% (28.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY.m
|38
|EURUSD.m
|18
|USDJPY.m
|14
|AUDUSD.m
|8
|GBPUSD.m
|7
|GBPJPY.m
|2
|EURGBP.m
|1
|USDCAD.m
|1
|AUDJPY.m
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY.m
|77
|EURUSD.m
|18
|USDJPY.m
|12
|AUDUSD.m
|-7
|GBPUSD.m
|10
|GBPJPY.m
|4
|EURGBP.m
|-4
|USDCAD.m
|7
|AUDJPY.m
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY.m
|13K
|EURUSD.m
|2.3K
|USDJPY.m
|3K
|AUDUSD.m
|-529
|GBPUSD.m
|1.1K
|GBPJPY.m
|596
|EURGBP.m
|-330
|USDCAD.m
|1.1K
|AUDJPY.m
|1.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.27 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +60.32 USD
Макс. убыток в серии: -37.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
85%
0
0
USD
USD
273
USD
USD
55
0%
90
58%
84%
1.51
1.40
USD
USD
20%
1:500