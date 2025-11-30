SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Dimensi
Andry Santoso

Dimensi

Andry Santoso
0 comentarios
Fiabilidad
55 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 85%
Monex-Server5
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
90
Transacciones Rentables:
53 (58.88%)
Transacciones Irrentables:
37 (41.11%)
Mejor transacción:
18.27 USD
Peor transacción:
-17.20 USD
Beneficio Bruto:
371.25 USD (51 557 pips)
Pérdidas Brutas:
-245.57 USD (31 009 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (60.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
60.32 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
85.61%
Carga máxima del depósito:
2.26%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
1.88
Transacciones Largas:
34 (37.78%)
Transacciones Cortas:
56 (62.22%)
Factor de Beneficio:
1.51
Beneficio Esperado:
1.40 USD
Beneficio medio:
7.00 USD
Pérdidas medias:
-6.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-37.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-37.39 USD (5)
Crecimiento al mes:
-6.47%
Pronóstico anual:
-78.47%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.74 USD
Máxima:
66.76 USD (19.96%)
Reducción relativa:
De balance:
20.11% (66.76 USD)
De fondos:
9.80% (28.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPY.m 38
EURUSD.m 18
USDJPY.m 14
AUDUSD.m 8
GBPUSD.m 7
GBPJPY.m 2
EURGBP.m 1
USDCAD.m 1
AUDJPY.m 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPY.m 77
EURUSD.m 18
USDJPY.m 12
AUDUSD.m -7
GBPUSD.m 10
GBPJPY.m 4
EURGBP.m -4
USDCAD.m 7
AUDJPY.m 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPY.m 13K
EURUSD.m 2.3K
USDJPY.m 3K
AUDUSD.m -529
GBPUSD.m 1.1K
GBPJPY.m 596
EURGBP.m -330
USDCAD.m 1.1K
AUDJPY.m 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +18.27 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +60.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -37.39 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Monex-Server5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.25 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 2.19% of days out of 365 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Dimensi
30 USD al mes
85%
0
0
USD
273
USD
55
0%
90
58%
86%
1.51
1.40
USD
20%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.