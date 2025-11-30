SignaleKategorien
Andry Santoso

Dimensi

Andry Santoso
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
55 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 85%
Monex-Server5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
90
Gewinntrades:
53 (58.88%)
Verlusttrades:
37 (41.11%)
Bester Trade:
18.27 USD
Schlechtester Trade:
-17.20 USD
Bruttoprofit:
371.25 USD (51 557 pips)
Bruttoverlust:
-245.57 USD (31 009 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (60.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
60.32 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
86.63%
Max deposit load:
2.26%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
1.88
Long-Positionen:
34 (37.78%)
Short-Positionen:
56 (62.22%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
1.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-37.39 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-37.39 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-6.47%
Jahresprognose:
-78.47%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.74 USD
Maximaler:
66.76 USD (19.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.11% (66.76 USD)
Kapital:
9.80% (28.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURJPY.m 38
EURUSD.m 18
USDJPY.m 14
AUDUSD.m 8
GBPUSD.m 7
GBPJPY.m 2
EURGBP.m 1
USDCAD.m 1
AUDJPY.m 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY.m 77
EURUSD.m 18
USDJPY.m 12
AUDUSD.m -7
GBPUSD.m 10
GBPJPY.m 4
EURGBP.m -4
USDCAD.m 7
AUDJPY.m 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY.m 13K
EURUSD.m 2.3K
USDJPY.m 3K
AUDUSD.m -529
GBPUSD.m 1.1K
GBPJPY.m 596
EURGBP.m -330
USDCAD.m 1.1K
AUDJPY.m 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18.27 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +60.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -37.39 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Monex-Server5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.25 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 2.19% of days out of 365 days of the signal's entire lifetime.
