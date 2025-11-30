- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
90
利益トレード:
53 (58.88%)
損失トレード:
37 (41.11%)
ベストトレード:
18.27 USD
最悪のトレード:
-17.20 USD
総利益:
371.25 USD (51 557 pips)
総損失:
-245.57 USD (31 009 pips)
最大連続の勝ち:
7 (60.32 USD)
最大連続利益:
60.32 USD (7)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
85.61%
最大入金額:
2.26%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
1.88
長いトレード:
34 (37.78%)
短いトレード:
56 (62.22%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
1.40 USD
平均利益:
7.00 USD
平均損失:
-6.64 USD
最大連続の負け:
5 (-37.39 USD)
最大連続損失:
-37.39 USD (5)
月間成長:
-6.47%
年間予想:
-78.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.74 USD
最大の:
66.76 USD (19.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.11% (66.76 USD)
エクイティによる:
9.80% (28.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY.m
|38
|EURUSD.m
|18
|USDJPY.m
|14
|AUDUSD.m
|8
|GBPUSD.m
|7
|GBPJPY.m
|2
|EURGBP.m
|1
|USDCAD.m
|1
|AUDJPY.m
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY.m
|77
|EURUSD.m
|18
|USDJPY.m
|12
|AUDUSD.m
|-7
|GBPUSD.m
|10
|GBPJPY.m
|4
|EURGBP.m
|-4
|USDCAD.m
|7
|AUDJPY.m
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY.m
|13K
|EURUSD.m
|2.3K
|USDJPY.m
|3K
|AUDUSD.m
|-529
|GBPUSD.m
|1.1K
|GBPJPY.m
|596
|EURGBP.m
|-330
|USDCAD.m
|1.1K
|AUDJPY.m
|1.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Server5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
85%
0
0
USD
USD
273
USD
USD
55
0%
90
58%
86%
1.51
1.40
USD
USD
20%
1:500