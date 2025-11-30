시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Dimensi
Andry Santoso

Dimensi

Andry Santoso
0 리뷰
안정성
58
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 79%
Monex-Server5
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
97
이익 거래:
55 (56.70%)
손실 거래:
42 (43.30%)
최고의 거래:
18.27 USD
최악의 거래:
-17.20 USD
총 수익:
387.63 USD (53 212 pips)
총 손실:
-269.53 USD (33 668 pips)
연속 최대 이익:
7 (60.32 USD)
연속 최대 이익:
60.32 USD (7)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
86.38%
최대 입금량:
2.26%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
1.70
롱(주식매수):
36 (37.11%)
숏(주식차입매도):
61 (62.89%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
1.22 USD
평균 이익:
7.05 USD
평균 손실:
-6.42 USD
연속 최대 손실:
5 (-37.39 USD)
연속 최대 손실:
-37.39 USD (5)
월별 성장률:
-10.81%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.74 USD
최대한의:
69.52 USD (20.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.94% (69.52 USD)
자본금별:
9.80% (28.84 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURJPY.m 40
EURUSD.m 19
USDJPY.m 14
AUDUSD.m 9
GBPUSD.m 7
XAUUSD.m 3
GBPJPY.m 2
EURGBP.m 1
USDCAD.m 1
AUDJPY.m 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURJPY.m 66
EURUSD.m 23
USDJPY.m 12
AUDUSD.m -9
GBPUSD.m 10
XAUUSD.m 1
GBPJPY.m 4
EURGBP.m -4
USDCAD.m 7
AUDJPY.m 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURJPY.m 12K
EURUSD.m 2.8K
USDJPY.m 3K
AUDUSD.m -729
GBPUSD.m 1.1K
XAUUSD.m 87
GBPJPY.m 596
EURGBP.m -330
USDCAD.m 1.1K
AUDJPY.m 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +18.27 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +60.32 USD
연속 최대 손실: -37.39 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Server5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.05 06:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 2.19% of days out of 365 days of the signal's entire lifetime.
