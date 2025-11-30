- 자본
트레이드:
97
이익 거래:
55 (56.70%)
손실 거래:
42 (43.30%)
최고의 거래:
18.27 USD
최악의 거래:
-17.20 USD
총 수익:
387.63 USD (53 212 pips)
총 손실:
-269.53 USD (33 668 pips)
연속 최대 이익:
7 (60.32 USD)
연속 최대 이익:
60.32 USD (7)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
86.38%
최대 입금량:
2.26%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
1.70
롱(주식매수):
36 (37.11%)
숏(주식차입매도):
61 (62.89%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
1.22 USD
평균 이익:
7.05 USD
평균 손실:
-6.42 USD
연속 최대 손실:
5 (-37.39 USD)
연속 최대 손실:
-37.39 USD (5)
월별 성장률:
-10.81%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.74 USD
최대한의:
69.52 USD (20.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.94% (69.52 USD)
자본금별:
9.80% (28.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPY.m
|40
|EURUSD.m
|19
|USDJPY.m
|14
|AUDUSD.m
|9
|GBPUSD.m
|7
|XAUUSD.m
|3
|GBPJPY.m
|2
|EURGBP.m
|1
|USDCAD.m
|1
|AUDJPY.m
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPY.m
|66
|EURUSD.m
|23
|USDJPY.m
|12
|AUDUSD.m
|-9
|GBPUSD.m
|10
|XAUUSD.m
|1
|GBPJPY.m
|4
|EURGBP.m
|-4
|USDCAD.m
|7
|AUDJPY.m
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPY.m
|12K
|EURUSD.m
|2.8K
|USDJPY.m
|3K
|AUDUSD.m
|-729
|GBPUSD.m
|1.1K
|XAUUSD.m
|87
|GBPJPY.m
|596
|EURGBP.m
|-330
|USDCAD.m
|1.1K
|AUDJPY.m
|1.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +18.27 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +60.32 USD
연속 최대 손실: -37.39 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Server5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
