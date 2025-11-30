SignauxSections
Andry Santoso

Dimensi

Andry Santoso
0 avis
52 semaines
0 / 0 USD
0%
Monex-Server5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
82
Bénéfice trades:
50 (60.97%)
Perte trades:
32 (39.02%)
Meilleure transaction:
18.27 USD
Pire transaction:
-17.20 USD
Bénéfice brut:
362.27 USD (50 233 pips)
Perte brute:
-208.18 USD (25 899 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (60.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
60.32 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.66%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
3.32
Longs trades:
32 (39.02%)
Courts trades:
50 (60.98%)
Facteur de profit:
1.74
Rendement attendu:
1.88 USD
Bénéfice moyen:
7.25 USD
Perte moyenne:
-6.51 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-30.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-36.17 USD (4)
Croissance mensuelle:
-9.15%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.74 USD
Maximal:
46.47 USD (13.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY.m 35
EURUSD.m 16
USDJPY.m 12
GBPUSD.m 7
AUDUSD.m 7
GBPJPY.m 2
EURGBP.m 1
USDCAD.m 1
AUDJPY.m 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY.m 106
EURUSD.m 21
USDJPY.m 4
GBPUSD.m 10
AUDUSD.m -2
GBPJPY.m 4
EURGBP.m -4
USDCAD.m 7
AUDJPY.m 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY.m 17K
EURUSD.m 2.6K
USDJPY.m 1.7K
GBPUSD.m 1.1K
AUDUSD.m -61
GBPJPY.m 596
EURGBP.m -330
USDCAD.m 1.1K
AUDJPY.m 1.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.27 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +60.32 USD
Perte consécutive maximale: -30.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Monex-Server5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

