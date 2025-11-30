SegnaliSezioni
Andry Santoso

Dimensi

Andry Santoso
0 recensioni
52 settimane
0 / 0 USD
0%
Monex-Server5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
82
Profit Trade:
50 (60.97%)
Loss Trade:
32 (39.02%)
Best Trade:
18.27 USD
Worst Trade:
-17.20 USD
Profitto lordo:
362.27 USD (50 233 pips)
Perdita lorda:
-208.18 USD (25 899 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (60.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.32 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.66%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
3.32
Long Trade:
32 (39.02%)
Short Trade:
50 (60.98%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
1.88 USD
Profitto medio:
7.25 USD
Perdita media:
-6.51 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-30.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.17 USD (4)
Crescita mensile:
-9.15%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.74 USD
Massimale:
46.47 USD (13.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY.m 35
EURUSD.m 16
USDJPY.m 12
GBPUSD.m 7
AUDUSD.m 7
GBPJPY.m 2
EURGBP.m 1
USDCAD.m 1
AUDJPY.m 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY.m 106
EURUSD.m 21
USDJPY.m 4
GBPUSD.m 10
AUDUSD.m -2
GBPJPY.m 4
EURGBP.m -4
USDCAD.m 7
AUDJPY.m 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY.m 17K
EURUSD.m 2.6K
USDJPY.m 1.7K
GBPUSD.m 1.1K
AUDUSD.m -61
GBPJPY.m 596
EURGBP.m -330
USDCAD.m 1.1K
AUDJPY.m 1.3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.27 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +60.32 USD
Massima perdita consecutiva: -30.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

