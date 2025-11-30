- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
82
Profit Trade:
50 (60.97%)
Loss Trade:
32 (39.02%)
Best Trade:
18.27 USD
Worst Trade:
-17.20 USD
Profitto lordo:
362.27 USD (50 233 pips)
Perdita lorda:
-208.18 USD (25 899 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (60.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.32 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.66%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
3.32
Long Trade:
32 (39.02%)
Short Trade:
50 (60.98%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
1.88 USD
Profitto medio:
7.25 USD
Perdita media:
-6.51 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-30.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.17 USD (4)
Crescita mensile:
-9.15%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.74 USD
Massimale:
46.47 USD (13.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY.m
|35
|EURUSD.m
|16
|USDJPY.m
|12
|GBPUSD.m
|7
|AUDUSD.m
|7
|GBPJPY.m
|2
|EURGBP.m
|1
|USDCAD.m
|1
|AUDJPY.m
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY.m
|106
|EURUSD.m
|21
|USDJPY.m
|4
|GBPUSD.m
|10
|AUDUSD.m
|-2
|GBPJPY.m
|4
|EURGBP.m
|-4
|USDCAD.m
|7
|AUDJPY.m
|8
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY.m
|17K
|EURUSD.m
|2.6K
|USDJPY.m
|1.7K
|GBPUSD.m
|1.1K
|AUDUSD.m
|-61
|GBPJPY.m
|596
|EURGBP.m
|-330
|USDCAD.m
|1.1K
|AUDJPY.m
|1.3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.27 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +60.32 USD
Massima perdita consecutiva: -30.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
