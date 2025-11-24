SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOLD STRATEGY
Irvan Gunadi

GOLD STRATEGY

Irvan Gunadi
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 65%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
640
Kârla kapanan işlemler:
441 (68.90%)
Zararla kapanan işlemler:
199 (31.09%)
En iyi işlem:
2 784.00 USD
En kötü işlem:
-4 114.68 USD
Brüt kâr:
121 730.96 USD (586 927 pips)
Brüt zarar:
-76 425.93 USD (274 032 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (7 641.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17 593.50 USD (28)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.14%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
159
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.39
Alış işlemleri:
293 (45.78%)
Satış işlemleri:
347 (54.22%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
70.79 USD
Ortalama kâr:
276.03 USD
Ortalama zarar:
-384.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-4 149.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11 121.60 USD (20)
Aylık büyüme:
54.68%
Algo alım-satım:
27%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
894.92 USD
Maksimum:
18 985.70 USD (20.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.39% (18 985.70 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 629
GBPUSD 8
XAGUSD 2
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 45K
GBPUSD 73
XAGUSD 292
EURUSD 110
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 312K
GBPUSD 146
XAGUSD 194
EURUSD 219
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 784.00 USD
En kötü işlem: -4 115 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +7 641.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 149.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.11.24 05:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 03:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLD STRATEGY
Ayda 1000 USD
65%
0
0
USD
110K
USD
7
27%
640
68%
100%
1.59
70.79
USD
20%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.