- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
640
Kârla kapanan işlemler:
441 (68.90%)
Zararla kapanan işlemler:
199 (31.09%)
En iyi işlem:
2 784.00 USD
En kötü işlem:
-4 114.68 USD
Brüt kâr:
121 730.96 USD (586 927 pips)
Brüt zarar:
-76 425.93 USD (274 032 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (7 641.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17 593.50 USD (28)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.14%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
159
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.39
Alış işlemleri:
293 (45.78%)
Satış işlemleri:
347 (54.22%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
70.79 USD
Ortalama kâr:
276.03 USD
Ortalama zarar:
-384.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-4 149.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11 121.60 USD (20)
Aylık büyüme:
54.68%
Algo alım-satım:
27%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
894.92 USD
Maksimum:
18 985.70 USD (20.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.39% (18 985.70 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|629
|GBPUSD
|8
|XAGUSD
|2
|EURUSD
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|45K
|GBPUSD
|73
|XAGUSD
|292
|EURUSD
|110
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|312K
|GBPUSD
|146
|XAGUSD
|194
|EURUSD
|219
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 784.00 USD
En kötü işlem: -4 115 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +7 641.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 149.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
AUSForex-Live
|0.00 × 28
Exness-Real27
|0.00 × 3
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
Exness-Real9
|0.00 × 35
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
LCG-Live2
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
|0.20 × 10
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
Exness-Real
|0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
|0.63 × 16
Exness-Real36
|1.09 × 260
SalmaMarkets-Live
|1.32 × 47
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
65%
0
0
USD
USD
110K
USD
USD
7
27%
640
68%
100%
1.59
70.79
USD
USD
20%
1:200