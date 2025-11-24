SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GOLD STRATEGY
Irvan Gunadi

GOLD STRATEGY

Irvan Gunadi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 110%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
978
Gewinntrades:
660 (67.48%)
Verlusttrades:
318 (32.52%)
Bester Trade:
2 784.00 USD
Schlechtester Trade:
-4 114.68 USD
Bruttoprofit:
166 608.96 USD (1 035 578 pips)
Bruttoverlust:
-94 659.53 USD (456 324 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
104 (31 103.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
31 103.50 USD (104)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
48.97%
Max deposit load:
11.80%
Letzter Trade:
51 Minuten
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
3.79
Long-Positionen:
527 (53.89%)
Short-Positionen:
451 (46.11%)
Profit-Faktor:
1.76
Mathematische Gewinnerwartung:
73.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
252.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-297.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
48 (-12 449.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12 449.50 USD (48)
Wachstum pro Monat :
25.07%
Algo-Trading:
18%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
894.92 USD
Maximaler:
18 985.70 USD (20.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.39% (18 985.70 USD)
Kapital:
5.82% (6 413.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 967
GBPUSD 8
XAGUSD 2
EURUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 71K
GBPUSD 73
XAGUSD 292
EURUSD 110
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 579K
GBPUSD 146
XAGUSD 194
EURUSD 219
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 784.00 USD
Schlechtester Trade: -4 115 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 104
Max. aufeinandergehende Verluste: 48
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +31 103.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12 449.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AUSForex-Live
0.00 × 28
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
LCG-Live2
0.00 × 1
Exness-Real17
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.20 × 10
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.53 × 17
Alpari-Pro.ECN
0.63 × 16
Exness-Real36
1.09 × 260
SalmaMarkets-Live
1.32 × 47
CapitalPointTrading-Live29
1.67 × 64
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
noch 15 ...
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GOLD STRATEGY
1000 USD pro Monat
110%
0
0
USD
117K
USD
12
18%
978
67%
49%
1.76
73.57
USD
20%
1:200
Kopieren

