- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
952
Прибыльных трейдов:
635 (66.70%)
Убыточных трейдов:
317 (33.30%)
Лучший трейд:
2 784.00 USD
Худший трейд:
-4 114.68 USD
Общая прибыль:
159 979.06 USD (969 295 pips)
Общий убыток:
-94 651.13 USD (456 240 pips)
Макс. серия выигрышей:
90 (25 845.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
25 845.60 USD (90)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
45.80%
Макс. загрузка депозита:
11.80%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
3.44
Длинных трейдов:
501 (52.63%)
Коротких трейдов:
451 (47.37%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
68.62 USD
Средняя прибыль:
251.94 USD
Средний убыток:
-298.58 USD
Макс. серия проигрышей:
48 (-12 449.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-12 449.50 USD (48)
Прирост в месяц:
24.78%
Алготрейдинг:
18%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
894.92 USD
Максимальная:
18 985.70 USD (20.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.39% (18 985.70 USD)
По эквити:
5.82% (6 413.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|941
|GBPUSD
|8
|XAGUSD
|2
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|65K
|GBPUSD
|73
|XAGUSD
|292
|EURUSD
|110
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|512K
|GBPUSD
|146
|XAGUSD
|194
|EURUSD
|219
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 784.00 USD
Худший трейд: -4 115 USD
Макс. серия выигрышей: 90
Макс. серия проигрышей: 48
Макс. прибыль в серии: +25 845.60 USD
Макс. убыток в серии: -12 449.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.20 × 10
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 17
|
Alpari-Pro.ECN
|0.63 × 16
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
SalmaMarkets-Live
|1.32 × 47
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.67 × 64
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
99%
0
0
USD
USD
111K
USD
USD
11
18%
952
66%
46%
1.69
68.62
USD
USD
20%
1:200