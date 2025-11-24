СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GOLD STRATEGY
Irvan Gunadi

GOLD STRATEGY

Irvan Gunadi
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 99%
SalmaMarkets-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
952
Прибыльных трейдов:
635 (66.70%)
Убыточных трейдов:
317 (33.30%)
Лучший трейд:
2 784.00 USD
Худший трейд:
-4 114.68 USD
Общая прибыль:
159 979.06 USD (969 295 pips)
Общий убыток:
-94 651.13 USD (456 240 pips)
Макс. серия выигрышей:
90 (25 845.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
25 845.60 USD (90)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
45.80%
Макс. загрузка депозита:
11.80%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
3.44
Длинных трейдов:
501 (52.63%)
Коротких трейдов:
451 (47.37%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
68.62 USD
Средняя прибыль:
251.94 USD
Средний убыток:
-298.58 USD
Макс. серия проигрышей:
48 (-12 449.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-12 449.50 USD (48)
Прирост в месяц:
24.78%
Алготрейдинг:
18%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
894.92 USD
Максимальная:
18 985.70 USD (20.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.39% (18 985.70 USD)
По эквити:
5.82% (6 413.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 941
GBPUSD 8
XAGUSD 2
EURUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 65K
GBPUSD 73
XAGUSD 292
EURUSD 110
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 512K
GBPUSD 146
XAGUSD 194
EURUSD 219
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 784.00 USD
Худший трейд: -4 115 USD
Макс. серия выигрышей: 90
Макс. серия проигрышей: 48
Макс. прибыль в серии: +25 845.60 USD
Макс. убыток в серии: -12 449.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
LCG-Live2
0.00 × 1
Exness-Real17
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.20 × 10
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.53 × 17
Alpari-Pro.ECN
0.63 × 16
Exness-Real36
1.09 × 260
SalmaMarkets-Live
1.32 × 47
CapitalPointTrading-Live29
1.67 × 64
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
еще 15...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.18 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 22:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 22:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 21:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 10:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 08:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 15:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 05:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 03:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLD STRATEGY
1000 USD в месяц
99%
0
0
USD
111K
USD
11
18%
952
66%
46%
1.69
68.62
USD
20%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.