SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GOLD STRATEGY
Irvan Gunadi

GOLD STRATEGY

Irvan Gunadi
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 65%
SalmaMarkets-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
640
Bénéfice trades:
441 (68.90%)
Perte trades:
199 (31.09%)
Meilleure transaction:
2 784.00 USD
Pire transaction:
-4 114.68 USD
Bénéfice brut:
121 730.96 USD (586 927 pips)
Perte brute:
-76 425.93 USD (274 032 pips)
Gains consécutifs maximales:
54 (7 641.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
17 593.50 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.14%
Dernier trade:
38 il y a des minutes
Trades par semaine:
159
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
2.39
Longs trades:
293 (45.78%)
Courts trades:
347 (54.22%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
70.79 USD
Bénéfice moyen:
276.03 USD
Perte moyenne:
-384.05 USD
Pertes consécutives maximales:
32 (-4 149.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-11 121.60 USD (20)
Croissance mensuelle:
54.68%
Algo trading:
27%
Prélèvement par solde:
Absolu:
894.92 USD
Maximal:
18 985.70 USD (20.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.39% (18 985.70 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 629
GBPUSD 8
XAGUSD 2
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 45K
GBPUSD 73
XAGUSD 292
EURUSD 110
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 312K
GBPUSD 146
XAGUSD 194
EURUSD 219
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 784.00 USD
Pire transaction: -4 115 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +7 641.80 USD
Perte consécutive maximale: -4 149.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Exness-Real27
0.00 × 3
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
LCG-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.20 × 10
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.63 × 16
Exness-Real36
1.09 × 260
SalmaMarkets-Live
1.32 × 47
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
9 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.24 05:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 03:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GOLD STRATEGY
1000 USD par mois
65%
0
0
USD
110K
USD
7
27%
640
68%
100%
1.59
70.79
USD
20%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.