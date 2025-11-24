- 成长
交易:
963
盈利交易:
646 (67.08%)
亏损交易:
317 (32.92%)
最好交易:
2 784.00 USD
最差交易:
-4 114.68 USD
毛利:
164 655.86 USD (1 016 056 pips)
毛利亏损:
-94 651.13 USD (456 240 pips)
最大连续赢利:
101 (30 522.40 USD)
最大连续盈利:
30 522.40 USD (101)
夏普比率:
0.14
交易活动:
48.97%
最大入金加载:
11.80%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
6 小时
采收率:
3.69
长期交易:
512 (53.17%)
短期交易:
451 (46.83%)
利润因子:
1.74
预期回报:
72.69 USD
平均利润:
254.89 USD
平均损失:
-298.58 USD
最大连续失误:
48 (-12 449.50 USD)
最大连续亏损:
-12 449.50 USD (48)
每月增长:
30.91%
算法交易:
18%
结余跌幅:
绝对:
894.92 USD
最大值:
18 985.70 USD (20.39%)
相对跌幅:
结余:
20.39% (18 985.70 USD)
净值:
5.82% (6 413.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|952
|GBPUSD
|8
|XAGUSD
|2
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|70K
|GBPUSD
|73
|XAGUSD
|292
|EURUSD
|110
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|559K
|GBPUSD
|146
|XAGUSD
|194
|EURUSD
|219
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 784.00 USD
最差交易: -4 115 USD
最大连续赢利: 101
最大连续失误: 48
最大连续盈利: +30 522.40 USD
最大连续亏损: -12 449.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.20 × 10
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 17
|
Alpari-Pro.ECN
|0.63 × 16
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
SalmaMarkets-Live
|1.32 × 47
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.67 × 64
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
没有评论
