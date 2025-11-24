- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
629
Profit Trade:
430 (68.36%)
Loss Trade:
199 (31.64%)
Best Trade:
2 784.00 USD
Worst Trade:
-4 114.68 USD
Profitto lordo:
118 369.36 USD (553 317 pips)
Perdita lorda:
-76 425.93 USD (274 032 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (7 641.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17 593.50 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.14%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
159
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.21
Long Trade:
293 (46.58%)
Short Trade:
336 (53.42%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
66.68 USD
Profitto medio:
275.28 USD
Perdita media:
-384.05 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-4 149.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 121.60 USD (20)
Crescita mensile:
49.96%
Algo trading:
28%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
894.92 USD
Massimale:
18 985.70 USD (20.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.39% (18 985.70 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|618
|GBPUSD
|8
|XAGUSD
|2
|EURUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|41K
|GBPUSD
|73
|XAGUSD
|292
|EURUSD
|110
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|279K
|GBPUSD
|146
|XAGUSD
|194
|EURUSD
|219
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 784.00 USD
Worst Trade: -4 115 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +7 641.80 USD
Massima perdita consecutiva: -4 149.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.20 × 10
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.63 × 16
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
SalmaMarkets-Live
|1.32 × 47
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
9 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
60%
0
0
USD
USD
107K
USD
USD
7
28%
629
68%
100%
1.54
66.68
USD
USD
20%
1:200