Irvan Gunadi

GOLD STRATEGY

Irvan Gunadi
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 60%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
629
Profit Trade:
430 (68.36%)
Loss Trade:
199 (31.64%)
Best Trade:
2 784.00 USD
Worst Trade:
-4 114.68 USD
Profitto lordo:
118 369.36 USD (553 317 pips)
Perdita lorda:
-76 425.93 USD (274 032 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (7 641.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17 593.50 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.14%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
159
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.21
Long Trade:
293 (46.58%)
Short Trade:
336 (53.42%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
66.68 USD
Profitto medio:
275.28 USD
Perdita media:
-384.05 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-4 149.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 121.60 USD (20)
Crescita mensile:
49.96%
Algo trading:
28%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
894.92 USD
Massimale:
18 985.70 USD (20.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.39% (18 985.70 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 618
GBPUSD 8
XAGUSD 2
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 41K
GBPUSD 73
XAGUSD 292
EURUSD 110
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 279K
GBPUSD 146
XAGUSD 194
EURUSD 219
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 784.00 USD
Worst Trade: -4 115 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +7 641.80 USD
Massima perdita consecutiva: -4 149.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Exness-Real27
0.00 × 3
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
LCG-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.20 × 10
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.63 × 16
Exness-Real36
1.09 × 260
SalmaMarkets-Live
1.32 × 47
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
9 più
Non ci sono recensioni
2025.11.24 03:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copia

