- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
966
Negociações com lucro:
649 (67.18%)
Negociações com perda:
317 (32.82%)
Melhor negociação:
2 784.00 USD
Pior negociação:
-4 114.68 USD
Lucro bruto:
165 236.96 USD (1 021 865 pips)
Perda bruta:
-94 651.13 USD (456 240 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
104 (31 103.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
31 103.50 USD (104)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
48.97%
Depósito máximo carregado:
11.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
3.72
Negociações longas:
515 (53.31%)
Negociações curtas:
451 (46.69%)
Fator de lucro:
1.75
Valor esperado:
73.07 USD
Lucro médio:
254.60 USD
Perda média:
-298.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
48 (-12 449.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12 449.50 USD (48)
Crescimento mensal:
30.33%
Algotrading:
18%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
894.92 USD
Máximo:
18 985.70 USD (20.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.39% (18 985.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.82% (6 413.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|955
|GBPUSD
|8
|XAGUSD
|2
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|70K
|GBPUSD
|73
|XAGUSD
|292
|EURUSD
|110
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|565K
|GBPUSD
|146
|XAGUSD
|194
|EURUSD
|219
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 784.00 USD
Pior negociação: -4 115 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 104
Máximo de perdas consecutivas: 48
Máximo lucro consecutivo: +31 103.50 USD
Máxima perda consecutiva: -12 449.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.20 × 10
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 17
|
Alpari-Pro.ECN
|0.63 × 16
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
SalmaMarkets-Live
|1.32 × 47
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.67 × 64
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
