SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GOLD STRATEGY
Irvan Gunadi

GOLD STRATEGY

Irvan Gunadi
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 108%
SalmaMarkets-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
966
Negociações com lucro:
649 (67.18%)
Negociações com perda:
317 (32.82%)
Melhor negociação:
2 784.00 USD
Pior negociação:
-4 114.68 USD
Lucro bruto:
165 236.96 USD (1 021 865 pips)
Perda bruta:
-94 651.13 USD (456 240 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
104 (31 103.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
31 103.50 USD (104)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
48.97%
Depósito máximo carregado:
11.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
3.72
Negociações longas:
515 (53.31%)
Negociações curtas:
451 (46.69%)
Fator de lucro:
1.75
Valor esperado:
73.07 USD
Lucro médio:
254.60 USD
Perda média:
-298.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
48 (-12 449.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12 449.50 USD (48)
Crescimento mensal:
30.33%
Algotrading:
18%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
894.92 USD
Máximo:
18 985.70 USD (20.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.39% (18 985.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.82% (6 413.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 955
GBPUSD 8
XAGUSD 2
EURUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 70K
GBPUSD 73
XAGUSD 292
EURUSD 110
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 565K
GBPUSD 146
XAGUSD 194
EURUSD 219
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 784.00 USD
Pior negociação: -4 115 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 104
Máximo de perdas consecutivas: 48
Máximo lucro consecutivo: +31 103.50 USD
Máxima perda consecutiva: -12 449.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
LCG-Live2
0.00 × 1
Exness-Real17
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.20 × 10
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.53 × 17
Alpari-Pro.ECN
0.63 × 16
Exness-Real36
1.09 × 260
SalmaMarkets-Live
1.32 × 47
CapitalPointTrading-Live29
1.67 × 64
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
15 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.18 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 22:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 22:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 21:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 10:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 08:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 15:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 05:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 03:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GOLD STRATEGY
1000 USD por mês
108%
0
0
USD
116K
USD
12
18%
966
67%
49%
1.74
73.07
USD
20%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.