Irvan Gunadi

GOLD STRATEGY

Irvan Gunadi
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 108%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
966
Transacciones Rentables:
649 (67.18%)
Transacciones Irrentables:
317 (32.82%)
Mejor transacción:
2 784.00 USD
Peor transacción:
-4 114.68 USD
Beneficio Bruto:
165 236.96 USD (1 021 865 pips)
Pérdidas Brutas:
-94 651.13 USD (456 240 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
104 (31 103.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
31 103.50 USD (104)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
48.97%
Carga máxima del depósito:
11.80%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
3.72
Transacciones Largas:
515 (53.31%)
Transacciones Cortas:
451 (46.69%)
Factor de Beneficio:
1.75
Beneficio Esperado:
73.07 USD
Beneficio medio:
254.60 USD
Pérdidas medias:
-298.58 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
48 (-12 449.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12 449.50 USD (48)
Crecimiento al mes:
30.33%
Trading algorítmico:
18%
Reducción de balance:
Absoluto:
894.92 USD
Máxima:
18 985.70 USD (20.39%)
Reducción relativa:
De balance:
20.39% (18 985.70 USD)
De fondos:
5.82% (6 413.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 955
GBPUSD 8
XAGUSD 2
EURUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 70K
GBPUSD 73
XAGUSD 292
EURUSD 110
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 565K
GBPUSD 146
XAGUSD 194
EURUSD 219
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 784.00 USD
Peor transacción: -4 115 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 104
Máximo de pérdidas consecutivas: 48
Beneficio máximo consecutivo: +31 103.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12 449.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
LCG-Live2
0.00 × 1
Exness-Real17
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.20 × 10
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.53 × 17
Alpari-Pro.ECN
0.63 × 16
Exness-Real36
1.09 × 260
SalmaMarkets-Live
1.32 × 47
CapitalPointTrading-Live29
1.67 × 64
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
otros 15...
2025.12.18 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 22:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 22:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 21:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 10:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 08:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 15:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 05:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 03:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
