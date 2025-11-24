El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AUSForex-Live 0.00 × 28 Exness-Real27 0.00 × 3 EBCFinancialGroupKY-Live02 0.00 × 19 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 7 Tickmill-Live09 0.00 × 1 TradingProInternational-Live 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 15 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 11 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 3 Axi-US05-Live 0.00 × 1 Exness-Real9 0.00 × 35 TickmillUK-Live03 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 4 Dukascopy-live-1 0.00 × 17 LCG-Live2 0.00 × 1 Exness-Real17 0.13 × 8 ICMarketsSC-Live03 0.20 × 10 ECMarkets-Live05 0.41 × 27 Exness-Real 0.47 × 129 ICMarketsSC-Live33 0.53 × 17 Alpari-Pro.ECN 0.63 × 16 Exness-Real36 1.09 × 260 SalmaMarkets-Live 1.32 × 47 CapitalPointTrading-Live29 1.67 × 64 CXMTradingLtd-Real 1.69 × 13 otros 15...