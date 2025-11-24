- 자본
- 축소
트레이드:
1 004
이익 거래:
677 (67.43%)
손실 거래:
327 (32.57%)
최고의 거래:
2 784.00 USD
최악의 거래:
-4 114.68 USD
총 수익:
172 966.66 USD (1 099 144 pips)
총 손실:
-101 310.43 USD (522 829 pips)
연속 최대 이익:
104 (31 103.50 USD)
연속 최대 이익:
31 103.50 USD (104)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
46.49%
최대 입금량:
11.80%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
3.77
롱(주식매수):
546 (54.38%)
숏(주식차입매도):
458 (45.62%)
수익 요인:
1.71
기대수익:
71.37 USD
평균 이익:
255.49 USD
평균 손실:
-309.82 USD
연속 최대 손실:
48 (-12 449.50 USD)
연속 최대 손실:
-12 449.50 USD (48)
월별 성장률:
35.66%
Algo 트레이딩:
17%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
894.92 USD
최대한의:
18 985.70 USD (20.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.39% (18 985.70 USD)
자본금별:
5.82% (6 413.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|993
|GBPUSD
|8
|XAGUSD
|2
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|71K
|GBPUSD
|73
|XAGUSD
|292
|EURUSD
|110
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|576K
|GBPUSD
|146
|XAGUSD
|194
|EURUSD
|219
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 784.00 USD
최악의 거래: -4 115 USD
연속 최대 이익: 104
연속 최대 손실: 48
연속 최대 이익: +31 103.50 USD
연속 최대 손실: -12 449.50 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.20 × 10
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.41 × 22
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.63 × 16
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
SalmaMarkets-Live
|1.32 × 47
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.67 × 64
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
