- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
966
利益トレード:
649 (67.18%)
損失トレード:
317 (32.82%)
ベストトレード:
2 784.00 USD
最悪のトレード:
-4 114.68 USD
総利益:
165 236.96 USD (1 021 865 pips)
総損失:
-94 651.13 USD (456 240 pips)
最大連続の勝ち:
104 (31 103.50 USD)
最大連続利益:
31 103.50 USD (104)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
48.97%
最大入金額:
11.80%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
3.72
長いトレード:
515 (53.31%)
短いトレード:
451 (46.69%)
プロフィットファクター:
1.75
期待されたペイオフ:
73.07 USD
平均利益:
254.60 USD
平均損失:
-298.58 USD
最大連続の負け:
48 (-12 449.50 USD)
最大連続損失:
-12 449.50 USD (48)
月間成長:
30.33%
アルゴリズム取引:
18%
残高によるドローダウン:
絶対:
894.92 USD
最大の:
18 985.70 USD (20.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.39% (18 985.70 USD)
エクイティによる:
5.82% (6 413.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|955
|GBPUSD
|8
|XAGUSD
|2
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|70K
|GBPUSD
|73
|XAGUSD
|292
|EURUSD
|110
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|565K
|GBPUSD
|146
|XAGUSD
|194
|EURUSD
|219
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 784.00 USD
最悪のトレード: -4 115 USD
最大連続の勝ち: 104
最大連続の負け: 48
最大連続利益: +31 103.50 USD
最大連続損失: -12 449.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.20 × 10
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 17
|
Alpari-Pro.ECN
|0.63 × 16
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
SalmaMarkets-Live
|1.32 × 47
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.67 × 64
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
