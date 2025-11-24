シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GOLD STRATEGY
Irvan Gunadi

GOLD STRATEGY

Irvan Gunadi
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 108%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
966
利益トレード:
649 (67.18%)
損失トレード:
317 (32.82%)
ベストトレード:
2 784.00 USD
最悪のトレード:
-4 114.68 USD
総利益:
165 236.96 USD (1 021 865 pips)
総損失:
-94 651.13 USD (456 240 pips)
最大連続の勝ち:
104 (31 103.50 USD)
最大連続利益:
31 103.50 USD (104)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
48.97%
最大入金額:
11.80%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
3.72
長いトレード:
515 (53.31%)
短いトレード:
451 (46.69%)
プロフィットファクター:
1.75
期待されたペイオフ:
73.07 USD
平均利益:
254.60 USD
平均損失:
-298.58 USD
最大連続の負け:
48 (-12 449.50 USD)
最大連続損失:
-12 449.50 USD (48)
月間成長:
30.33%
アルゴリズム取引:
18%
残高によるドローダウン:
絶対:
894.92 USD
最大の:
18 985.70 USD (20.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.39% (18 985.70 USD)
エクイティによる:
5.82% (6 413.50 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 955
GBPUSD 8
XAGUSD 2
EURUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 70K
GBPUSD 73
XAGUSD 292
EURUSD 110
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 565K
GBPUSD 146
XAGUSD 194
EURUSD 219
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 784.00 USD
最悪のトレード: -4 115 USD
最大連続の勝ち: 104
最大連続の負け: 48
最大連続利益: +31 103.50 USD
最大連続損失: -12 449.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AUSForex-Live
0.00 × 28
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
LCG-Live2
0.00 × 1
Exness-Real17
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.20 × 10
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.53 × 17
Alpari-Pro.ECN
0.63 × 16
Exness-Real36
1.09 × 260
SalmaMarkets-Live
1.32 × 47
CapitalPointTrading-Live29
1.67 × 64
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
15 より多く...
レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください