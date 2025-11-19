- Büyüme
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
21 (55.26%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (44.74%)
En iyi işlem:
41.02 USD
En kötü işlem:
-22.30 USD
Brüt kâr:
371.53 USD (81 691 pips)
Brüt zarar:
-175.61 USD (48 772 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (70.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.91 USD (5)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
0.01%
Maks. mevduat yükü:
40.13%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
4.34
Alış işlemleri:
25 (65.79%)
Satış işlemleri:
13 (34.21%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
5.16 USD
Ortalama kâr:
17.69 USD
Ortalama zarar:
-10.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-36.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.08 USD (3)
Aylık büyüme:
109.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.37 USD
Maksimum:
45.19 USD (20.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.75% (45.19 USD)
Varlığa göre:
4.83% (8.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|197
|BTCUSD
|-1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|43K
|BTCUSD
|-10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real
|5.00 × 3
|
Exness-Real16
|5.67 × 6
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
Exness-Real18
|15.65 × 1421
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
open single potition
no martingale
no averaging
pair XAU USD
minimal balance $300
İnceleme yok
