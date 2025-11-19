SinyallerBölümler
Yuli Eko Prasetyo

Eser 3

Yuli Eko Prasetyo
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -6%
Exness-Real18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
21 (55.26%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (44.74%)
En iyi işlem:
41.02 USD
En kötü işlem:
-22.30 USD
Brüt kâr:
371.53 USD (81 691 pips)
Brüt zarar:
-175.61 USD (48 772 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (70.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.91 USD (5)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
0.01%
Maks. mevduat yükü:
40.13%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
4.34
Alış işlemleri:
25 (65.79%)
Satış işlemleri:
13 (34.21%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
5.16 USD
Ortalama kâr:
17.69 USD
Ortalama zarar:
-10.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-36.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.08 USD (3)
Aylık büyüme:
109.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.37 USD
Maksimum:
45.19 USD (20.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.75% (45.19 USD)
Varlığa göre:
4.83% (8.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 36
BTCUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 197
BTCUSD -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 43K
BTCUSD -10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.02 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +70.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
OctaFX-Real
5.00 × 3
Exness-Real16
5.67 × 6
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
Exness-Real18
15.65 × 1421
Exness-Real29
20.00 × 3
open single potition

no martingale
no averaging

pair XAU USD
minimal balance $300


İnceleme yok
2026.01.12 01:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.08 07:08
No swaps are charged
2026.01.08 07:08
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 00:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 04:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 21:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.10 21:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.04 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 16:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 00:29
High risk of negative slippage when copying deals
