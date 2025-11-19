- Crescita
Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
38
Profit Trade:
21 (55.26%)
Loss Trade:
17 (44.74%)
Best Trade:
41.02 USD
Worst Trade:
-22.30 USD
Profitto lordo:
371.53 USD (81 691 pips)
Perdita lorda:
-175.61 USD (48 772 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (70.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.91 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
0.01%
Massimo carico di deposito:
40.13%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
4.34
Long Trade:
25 (65.79%)
Short Trade:
13 (34.21%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
5.16 USD
Profitto medio:
17.69 USD
Perdita media:
-10.33 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-36.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.08 USD (3)
Crescita mensile:
109.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.37 USD
Massimale:
45.19 USD (20.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.75% (45.19 USD)
Per equità:
4.83% (8.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|197
|BTCUSD
|-1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|43K
|BTCUSD
|-10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real
|5.00 × 3
|
Exness-Real16
|5.67 × 6
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
Exness-Real18
|15.65 × 1421
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
open single potition
no martingale
no averaging
pair XAU USD
minimal balance $300
