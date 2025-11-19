- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
38
이익 거래:
21 (55.26%)
손실 거래:
17 (44.74%)
최고의 거래:
41.02 USD
최악의 거래:
-22.30 USD
총 수익:
371.53 USD (81 691 pips)
총 손실:
-175.61 USD (48 772 pips)
연속 최대 이익:
5 (70.91 USD)
연속 최대 이익:
70.91 USD (5)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
0.01%
최대 입금량:
40.13%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 분
회복 요인:
4.34
롱(주식매수):
25 (65.79%)
숏(주식차입매도):
13 (34.21%)
수익 요인:
2.12
기대수익:
5.16 USD
평균 이익:
17.69 USD
평균 손실:
-10.33 USD
연속 최대 손실:
3 (-36.08 USD)
연속 최대 손실:
-36.08 USD (3)
월별 성장률:
109.69%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
37.37 USD
최대한의:
45.19 USD (20.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.75% (45.19 USD)
자본금별:
4.83% (8.17 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|197
|BTCUSD
|-1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|43K
|BTCUSD
|-10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +41.02 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +70.91 USD
연속 최대 손실: -36.08 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real18"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
open single potition
no martingale
no averaging
pair XAU USD
minimal balance $300
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-6%
0
0
USD
USD
196
USD
USD
10
100%
38
55%
0%
2.11
5.16
USD
USD
21%
1:500