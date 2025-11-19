시그널섹션
Yuli Eko Prasetyo

Eser 3

Yuli Eko Prasetyo
0 리뷰
10
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -6%
Exness-Real18
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
38
이익 거래:
21 (55.26%)
손실 거래:
17 (44.74%)
최고의 거래:
41.02 USD
최악의 거래:
-22.30 USD
총 수익:
371.53 USD (81 691 pips)
총 손실:
-175.61 USD (48 772 pips)
연속 최대 이익:
5 (70.91 USD)
연속 최대 이익:
70.91 USD (5)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
0.01%
최대 입금량:
40.13%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 분
회복 요인:
4.34
롱(주식매수):
25 (65.79%)
숏(주식차입매도):
13 (34.21%)
수익 요인:
2.12
기대수익:
5.16 USD
평균 이익:
17.69 USD
평균 손실:
-10.33 USD
연속 최대 손실:
3 (-36.08 USD)
연속 최대 손실:
-36.08 USD (3)
월별 성장률:
109.69%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
37.37 USD
최대한의:
45.19 USD (20.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.75% (45.19 USD)
자본금별:
4.83% (8.17 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 36
BTCUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 197
BTCUSD -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 43K
BTCUSD -10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +41.02 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +70.91 USD
연속 최대 손실: -36.08 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real18"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
OctaFX-Real
5.00 × 3
Exness-Real16
5.67 × 6
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
Exness-Real18
15.65 × 1421
Exness-Real29
20.00 × 3
open single potition

no martingale
no averaging

pair XAU USD
minimal balance $300


리뷰 없음
2026.01.12 01:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.08 07:08
No swaps are charged
2026.01.08 07:08
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 00:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 04:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 21:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.10 21:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.04 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 16:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 00:29
High risk of negative slippage when copying deals
