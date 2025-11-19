信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Eser 3
Yuli Eko Prasetyo

Eser 3

Yuli Eko Prasetyo
0条评论
10
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -6%
Exness-Real18
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
38
盈利交易:
21 (55.26%)
亏损交易:
17 (44.74%)
最好交易:
41.02 USD
最差交易:
-22.30 USD
毛利:
371.53 USD (81 691 pips)
毛利亏损:
-175.61 USD (48 772 pips)
最大连续赢利:
5 (70.91 USD)
最大连续盈利:
70.91 USD (5)
夏普比率:
0.31
交易活动:
0.01%
最大入金加载:
40.13%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
4.34
长期交易:
25 (65.79%)
短期交易:
13 (34.21%)
利润因子:
2.12
预期回报:
5.16 USD
平均利润:
17.69 USD
平均损失:
-10.33 USD
最大连续失误:
3 (-36.08 USD)
最大连续亏损:
-36.08 USD (3)
每月增长:
109.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
37.37 USD
最大值:
45.19 USD (20.75%)
相对跌幅:
结余:
20.75% (45.19 USD)
净值:
4.83% (8.17 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 36
BTCUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 197
BTCUSD -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 43K
BTCUSD -10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +41.02 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +70.91 USD
最大连续亏损: -36.08 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
OctaFX-Real
5.00 × 3
Exness-Real16
5.67 × 6
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
Exness-Real18
15.65 × 1421
Exness-Real29
20.00 × 3
查看详细统计，请 登录 或者 注册

open single potition

no martingale
no averaging

pair XAU USD
minimal balance $300


没有评论
2026.01.12 01:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.08 07:08
No swaps are charged
2026.01.08 07:08
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 00:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 04:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 21:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.10 21:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.04 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 16:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 00:29
High risk of negative slippage when copying deals
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Eser 3
每月30 USD
-6%
0
0
USD
196
USD
10
100%
38
55%
0%
2.11
5.16
USD
21%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载