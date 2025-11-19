- 成长
交易:
38
盈利交易:
21 (55.26%)
亏损交易:
17 (44.74%)
最好交易:
41.02 USD
最差交易:
-22.30 USD
毛利:
371.53 USD (81 691 pips)
毛利亏损:
-175.61 USD (48 772 pips)
最大连续赢利:
5 (70.91 USD)
最大连续盈利:
70.91 USD (5)
夏普比率:
0.31
交易活动:
0.01%
最大入金加载:
40.13%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
4.34
长期交易:
25 (65.79%)
短期交易:
13 (34.21%)
利润因子:
2.12
预期回报:
5.16 USD
平均利润:
17.69 USD
平均损失:
-10.33 USD
最大连续失误:
3 (-36.08 USD)
最大连续亏损:
-36.08 USD (3)
每月增长:
109.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
37.37 USD
最大值:
45.19 USD (20.75%)
相对跌幅:
结余:
20.75% (45.19 USD)
净值:
4.83% (8.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|197
|BTCUSD
|-1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|43K
|BTCUSD
|-10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
最好交易: +41.02 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +70.91 USD
最大连续亏损: -36.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
open single potition
no martingale
no averaging
pair XAU USD
minimal balance $300
没有评论
