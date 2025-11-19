- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
38
Gewinntrades:
21 (55.26%)
Verlusttrades:
17 (44.74%)
Bester Trade:
41.02 USD
Schlechtester Trade:
-22.30 USD
Bruttoprofit:
371.53 USD (81 691 pips)
Bruttoverlust:
-175.61 USD (48 772 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (70.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
70.91 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
0.01%
Max deposit load:
40.13%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
4.34
Long-Positionen:
25 (65.79%)
Short-Positionen:
13 (34.21%)
Profit-Faktor:
2.12
Mathematische Gewinnerwartung:
5.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-36.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-36.08 USD (3)
Wachstum pro Monat :
109.69%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
37.37 USD
Maximaler:
45.19 USD (20.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.75% (45.19 USD)
Kapital:
4.83% (8.17 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|197
|BTCUSD
|-1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|43K
|BTCUSD
|-10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +41.02 USD
Schlechtester Trade: -22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +70.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -36.08 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real
|5.00 × 3
|
Exness-Real16
|5.67 × 6
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
Exness-Real18
|15.65 × 1421
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
open single potition
no martingale
no averaging
pair XAU USD
minimal balance $300
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-6%
0
0
USD
USD
196
USD
USD
10
100%
38
55%
0%
2.11
5.16
USD
USD
21%
1:500