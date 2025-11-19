SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Eser 3
Yuli Eko Prasetyo

Eser 3

Yuli Eko Prasetyo
0 Bewertungen
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -6%
Exness-Real18
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
38
Gewinntrades:
21 (55.26%)
Verlusttrades:
17 (44.74%)
Bester Trade:
41.02 USD
Schlechtester Trade:
-22.30 USD
Bruttoprofit:
371.53 USD (81 691 pips)
Bruttoverlust:
-175.61 USD (48 772 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (70.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
70.91 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
0.01%
Max deposit load:
40.13%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
4.34
Long-Positionen:
25 (65.79%)
Short-Positionen:
13 (34.21%)
Profit-Faktor:
2.12
Mathematische Gewinnerwartung:
5.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-36.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-36.08 USD (3)
Wachstum pro Monat :
109.69%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
37.37 USD
Maximaler:
45.19 USD (20.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.75% (45.19 USD)
Kapital:
4.83% (8.17 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 36
BTCUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 197
BTCUSD -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 43K
BTCUSD -10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +41.02 USD
Schlechtester Trade: -22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +70.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -36.08 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
OctaFX-Real
5.00 × 3
Exness-Real16
5.67 × 6
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
Exness-Real18
15.65 × 1421
Exness-Real29
20.00 × 3
open single potition

no martingale
no averaging

pair XAU USD
minimal balance $300


Keine Bewertungen
2026.01.12 01:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.08 07:08
No swaps are charged
2026.01.08 07:08
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 00:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 04:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 21:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.10 21:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.04 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 16:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 00:29
High risk of negative slippage when copying deals
