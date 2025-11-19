Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live31 0.00 × 1 ICTrading-Live29 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 6 OctaFX-Real 5.00 × 3 Exness-Real16 5.67 × 6 RoboForex-ECN 8.50 × 4 ICMarketsSC-Live33 11.67 × 15 Exness-Real18 15.65 × 1421 Exness-Real29 20.00 × 3 Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen