- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
21 (55.26%)
Убыточных трейдов:
17 (44.74%)
Лучший трейд:
41.02 USD
Худший трейд:
-22.30 USD
Общая прибыль:
371.53 USD (81 691 pips)
Общий убыток:
-175.61 USD (48 772 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (70.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.91 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
0.01%
Макс. загрузка депозита:
40.13%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
4.34
Длинных трейдов:
25 (65.79%)
Коротких трейдов:
13 (34.21%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
5.16 USD
Средняя прибыль:
17.69 USD
Средний убыток:
-10.33 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-36.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-36.08 USD (3)
Прирост в месяц:
109.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
37.37 USD
Максимальная:
45.19 USD (20.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.75% (45.19 USD)
По эквити:
4.83% (8.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|197
|BTCUSD
|-1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|43K
|BTCUSD
|-10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +41.02 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +70.91 USD
Макс. убыток в серии: -36.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real
|5.00 × 3
|
Exness-Real16
|5.67 × 6
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
Exness-Real18
|15.65 × 1421
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
open single potition
no martingale
no averaging
pair XAU USD
minimal balance $300
Нет отзывов
