Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
38
利益トレード:
21 (55.26%)
損失トレード:
17 (44.74%)
ベストトレード:
41.02 USD
最悪のトレード:
-22.30 USD
総利益:
371.53 USD (81 691 pips)
総損失:
-175.61 USD (48 772 pips)
最大連続の勝ち:
5 (70.91 USD)
最大連続利益:
70.91 USD (5)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
0.01%
最大入金額:
40.13%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
4.34
長いトレード:
25 (65.79%)
短いトレード:
13 (34.21%)
プロフィットファクター:
2.12
期待されたペイオフ:
5.16 USD
平均利益:
17.69 USD
平均損失:
-10.33 USD
最大連続の負け:
3 (-36.08 USD)
最大連続損失:
-36.08 USD (3)
月間成長:
109.69%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
37.37 USD
最大の:
45.19 USD (20.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.75% (45.19 USD)
エクイティによる:
4.83% (8.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|197
|BTCUSD
|-1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|43K
|BTCUSD
|-10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real
|5.00 × 3
|
Exness-Real16
|5.67 × 6
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
Exness-Real18
|15.65 × 1421
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
open single potition
no martingale
no averaging
pair XAU USD
minimal balance $300
