シグナル / MetaTrader 4 / Eser 3
Yuli Eko Prasetyo

Eser 3

Yuli Eko Prasetyo
レビュー0件
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -6%
Exness-Real18
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
38
利益トレード:
21 (55.26%)
損失トレード:
17 (44.74%)
ベストトレード:
41.02 USD
最悪のトレード:
-22.30 USD
総利益:
371.53 USD (81 691 pips)
総損失:
-175.61 USD (48 772 pips)
最大連続の勝ち:
5 (70.91 USD)
最大連続利益:
70.91 USD (5)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
0.01%
最大入金額:
40.13%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
4.34
長いトレード:
25 (65.79%)
短いトレード:
13 (34.21%)
プロフィットファクター:
2.12
期待されたペイオフ:
5.16 USD
平均利益:
17.69 USD
平均損失:
-10.33 USD
最大連続の負け:
3 (-36.08 USD)
最大連続損失:
-36.08 USD (3)
月間成長:
109.69%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
37.37 USD
最大の:
45.19 USD (20.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.75% (45.19 USD)
エクイティによる:
4.83% (8.17 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 36
BTCUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 197
BTCUSD -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 43K
BTCUSD -10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +41.02 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +70.91 USD
最大連続損失: -36.08 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
OctaFX-Real
5.00 × 3
Exness-Real16
5.67 × 6
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
Exness-Real18
15.65 × 1421
Exness-Real29
20.00 × 3
open single potition

no martingale
no averaging

pair XAU USD
minimal balance $300


レビューなし
2026.01.12 01:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.08 07:08
No swaps are charged
2026.01.08 07:08
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 00:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 04:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 21:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.10 21:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.04 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 16:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 00:29
High risk of negative slippage when copying deals
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

