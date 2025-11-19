SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Eser 3
Yuli Eko Prasetyo

Eser 3

Yuli Eko Prasetyo
0 comentarios
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -6%
Exness-Real18
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
38
Transacciones Rentables:
21 (55.26%)
Transacciones Irrentables:
17 (44.74%)
Mejor transacción:
41.02 USD
Peor transacción:
-22.30 USD
Beneficio Bruto:
371.53 USD (81 691 pips)
Pérdidas Brutas:
-175.61 USD (48 772 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (70.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
70.91 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
0.01%
Carga máxima del depósito:
40.13%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 minutos
Factor de Recuperación:
4.34
Transacciones Largas:
25 (65.79%)
Transacciones Cortas:
13 (34.21%)
Factor de Beneficio:
2.12
Beneficio Esperado:
5.16 USD
Beneficio medio:
17.69 USD
Pérdidas medias:
-10.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-36.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-36.08 USD (3)
Crecimiento al mes:
109.69%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
37.37 USD
Máxima:
45.19 USD (20.75%)
Reducción relativa:
De balance:
20.75% (45.19 USD)
De fondos:
4.83% (8.17 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 36
BTCUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 197
BTCUSD -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 43K
BTCUSD -10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +41.02 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +70.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -36.08 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
OctaFX-Real
5.00 × 3
Exness-Real16
5.67 × 6
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
Exness-Real18
15.65 × 1421
Exness-Real29
20.00 × 3
open single potition

no martingale
no averaging

pair XAU USD
minimal balance $300


2026.01.12 01:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.08 07:08
No swaps are charged
2026.01.08 07:08
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 00:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 04:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 21:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.10 21:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.04 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 16:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 00:29
High risk of negative slippage when copying deals
