Total de Trades:
38
Transacciones Rentables:
21 (55.26%)
Transacciones Irrentables:
17 (44.74%)
Mejor transacción:
41.02 USD
Peor transacción:
-22.30 USD
Beneficio Bruto:
371.53 USD (81 691 pips)
Pérdidas Brutas:
-175.61 USD (48 772 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (70.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
70.91 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
0.01%
Carga máxima del depósito:
40.13%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 minutos
Factor de Recuperación:
4.34
Transacciones Largas:
25 (65.79%)
Transacciones Cortas:
13 (34.21%)
Factor de Beneficio:
2.12
Beneficio Esperado:
5.16 USD
Beneficio medio:
17.69 USD
Pérdidas medias:
-10.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-36.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-36.08 USD (3)
Crecimiento al mes:
109.69%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
37.37 USD
Máxima:
45.19 USD (20.75%)
Reducción relativa:
De balance:
20.75% (45.19 USD)
De fondos:
4.83% (8.17 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|197
|BTCUSD
|-1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|43K
|BTCUSD
|-10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +41.02 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +70.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -36.08 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real
|5.00 × 3
|
Exness-Real16
|5.67 × 6
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
Exness-Real18
|15.65 × 1421
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
open single potition
no martingale
no averaging
pair XAU USD
minimal balance $300
No hay comentarios
