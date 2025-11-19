SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Eser 3
Yuli Eko Prasetyo

Eser 3

Yuli Eko Prasetyo
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -6%
Exness-Real18
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
38
Bénéfice trades:
21 (55.26%)
Perte trades:
17 (44.74%)
Meilleure transaction:
41.02 USD
Pire transaction:
-22.30 USD
Bénéfice brut:
371.53 USD (81 691 pips)
Perte brute:
-175.61 USD (48 772 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (70.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
70.91 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
0.01%
Charge de dépôt maximale:
40.13%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
3 minutes
Facteur de récupération:
4.34
Longs trades:
25 (65.79%)
Courts trades:
13 (34.21%)
Facteur de profit:
2.12
Rendement attendu:
5.16 USD
Bénéfice moyen:
17.69 USD
Perte moyenne:
-10.33 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-36.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-36.08 USD (3)
Croissance mensuelle:
109.69%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37.37 USD
Maximal:
45.19 USD (20.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.75% (45.19 USD)
Par fonds propres:
4.83% (8.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 36
BTCUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 197
BTCUSD -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 43K
BTCUSD -10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.02 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +70.91 USD
Perte consécutive maximale: -36.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
OctaFX-Real
5.00 × 3
Exness-Real16
5.67 × 6
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
Exness-Real18
15.65 × 1421
Exness-Real29
20.00 × 3
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

open single potition

no martingale
no averaging

pair XAU USD
minimal balance $300


Aucun avis
2026.01.12 01:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.08 07:08
No swaps are charged
2026.01.08 07:08
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 00:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 04:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 21:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.10 21:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.04 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 16:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 00:29
High risk of negative slippage when copying deals
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Eser 3
30 USD par mois
-6%
0
0
USD
196
USD
10
100%
38
55%
0%
2.11
5.16
USD
21%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.