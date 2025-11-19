SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Eser 3
Yuli Eko Prasetyo

Eser 3

Yuli Eko Prasetyo
0 comentários
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -6%
Exness-Real18
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
38
Negociações com lucro:
21 (55.26%)
Negociações com perda:
17 (44.74%)
Melhor negociação:
41.02 USD
Pior negociação:
-22.30 USD
Lucro bruto:
371.53 USD (81 691 pips)
Perda bruta:
-175.61 USD (48 772 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (70.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
70.91 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
0.01%
Depósito máximo carregado:
40.13%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
4.34
Negociações longas:
25 (65.79%)
Negociações curtas:
13 (34.21%)
Fator de lucro:
2.12
Valor esperado:
5.16 USD
Lucro médio:
17.69 USD
Perda média:
-10.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-36.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-36.08 USD (3)
Crescimento mensal:
109.69%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
37.37 USD
Máximo:
45.19 USD (20.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.75% (45.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.83% (8.17 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 36
BTCUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 197
BTCUSD -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 43K
BTCUSD -10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +41.02 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +70.91 USD
Máxima perda consecutiva: -36.08 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
OctaFX-Real
5.00 × 3
Exness-Real16
5.67 × 6
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
Exness-Real18
15.65 × 1421
Exness-Real29
20.00 × 3
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

open single potition

no martingale
no averaging

pair XAU USD
minimal balance $300


Sem comentários
2026.01.12 01:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.08 07:08
No swaps are charged
2026.01.08 07:08
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 00:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 04:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 21:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.10 21:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.04 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 16:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 00:29
High risk of negative slippage when copying deals
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Eser 3
30 USD por mês
-6%
0
0
USD
196
USD
10
100%
38
55%
0%
2.11
5.16
USD
21%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.