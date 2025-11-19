- Crescimento
Negociações:
38
Negociações com lucro:
21 (55.26%)
Negociações com perda:
17 (44.74%)
Melhor negociação:
41.02 USD
Pior negociação:
-22.30 USD
Lucro bruto:
371.53 USD (81 691 pips)
Perda bruta:
-175.61 USD (48 772 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (70.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
70.91 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
0.01%
Depósito máximo carregado:
40.13%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
4.34
Negociações longas:
25 (65.79%)
Negociações curtas:
13 (34.21%)
Fator de lucro:
2.12
Valor esperado:
5.16 USD
Lucro médio:
17.69 USD
Perda média:
-10.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-36.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-36.08 USD (3)
Crescimento mensal:
109.69%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
37.37 USD
Máximo:
45.19 USD (20.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.75% (45.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.83% (8.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|197
|BTCUSD
|-1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|43K
|BTCUSD
|-10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +41.02 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +70.91 USD
Máxima perda consecutiva: -36.08 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real
|5.00 × 3
|
Exness-Real16
|5.67 × 6
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
Exness-Real18
|15.65 × 1421
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
open single potition
no martingale
no averaging
pair XAU USD
minimal balance $300
Sem comentários
