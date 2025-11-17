SinyallerBölümler
Quan Hui Guo

HedGinG AFNF B

Quan Hui Guo
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 72%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
97
Kârla kapanan işlemler:
57 (58.76%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (41.24%)
En iyi işlem:
24.70 USD
En kötü işlem:
-19.63 USD
Brüt kâr:
326.18 USD (16 089 pips)
Brüt zarar:
-182.56 USD (11 080 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (12.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.60 USD (2)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.71%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
4.30
Alış işlemleri:
49 (50.52%)
Satış işlemleri:
48 (49.48%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
1.48 USD
Ortalama kâr:
5.72 USD
Ortalama zarar:
-4.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-27.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.69 USD (2)
Aylık büyüme:
17.37%
Yıllık tahmin:
210.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
33.41 USD (10.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.55% (33.41 USD)
Varlığa göre:
0.12% (0.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCHF 55
NZDCHF 42
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCHF 92
NZDCHF 52
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCHF 2.4K
NZDCHF 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.70 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +12.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GQCapital-Live
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live04
0.15 × 13
ForexTime-ECN
0.22 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.63 × 8
XMGlobal-Real 30
5.29 × 7
