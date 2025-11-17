- Büyüme
İşlemler:
97
Kârla kapanan işlemler:
57 (58.76%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (41.24%)
En iyi işlem:
24.70 USD
En kötü işlem:
-19.63 USD
Brüt kâr:
326.18 USD (16 089 pips)
Brüt zarar:
-182.56 USD (11 080 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (12.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.60 USD (2)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.71%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
4.30
Alış işlemleri:
49 (50.52%)
Satış işlemleri:
48 (49.48%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
1.48 USD
Ortalama kâr:
5.72 USD
Ortalama zarar:
-4.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-27.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.69 USD (2)
Aylık büyüme:
17.37%
Yıllık tahmin:
210.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
33.41 USD (10.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.55% (33.41 USD)
Varlığa göre:
0.12% (0.41 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|55
|NZDCHF
|42
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCHF
|92
|NZDCHF
|52
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCHF
|2.4K
|NZDCHF
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.70 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +12.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
