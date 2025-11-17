Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GQCapital-Live 0.00 × 3 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live04 0.15 × 13 ForexTime-ECN 0.22 × 9 ForexTimeFXTM-ECN 0.63 × 8 XMGlobal-Real 30 5.29 × 7 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya