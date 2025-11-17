- 자본
- 축소
트레이드:
134
이익 거래:
77 (57.46%)
손실 거래:
57 (42.54%)
최고의 거래:
24.70 USD
최악의 거래:
-19.63 USD
총 수익:
461.48 USD (22 460 pips)
총 손실:
-280.92 USD (15 781 pips)
연속 최대 이익:
5 (12.27 USD)
연속 최대 이익:
38.79 USD (3)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
98.26%
최대 입금량:
59.50%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
8 일
회복 요인:
5.40
롱(주식매수):
64 (47.76%)
숏(주식차입매도):
70 (52.24%)
수익 요인:
1.64
기대수익:
1.35 USD
평균 이익:
5.99 USD
평균 손실:
-4.93 USD
연속 최대 손실:
3 (-13.67 USD)
연속 최대 손실:
-27.69 USD (2)
월별 성장률:
9.60%
연간 예측:
116.50%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
33.41 USD (10.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.55% (33.41 USD)
자본금별:
80.02% (277.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|71
|NZDCHF
|53
|GBPCHF
|6
|CADCHF
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCHF
|112
|NZDCHF
|57
|GBPCHF
|11
|CADCHF
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCHF
|3.3K
|NZDCHF
|3.1K
|GBPCHF
|537
|CADCHF
|70
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +24.70 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +12.27 USD
연속 최대 손실: -13.67 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ForexTimeFXTM-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
JAFX-Real3
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.48 × 23
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.69 × 13
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 12
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|3.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|3.00 × 1
|
XM.COM-Real 17
|3.50 × 2
|
Alpari-Standard2
|4.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|9.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Standard
|9.00 × 1
|
GQCapital-Live
|9.71 × 14
|
XMGlobal-Real 30
|10.06 × 17
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|17.50 × 2
此账户创建于2025年07月29日，初始入金200USD！
This account was created on July 29, 2025, with an initial deposit of 200USD!
리뷰 없음
