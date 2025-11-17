리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ForexTimeFXTM-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

JAFX-Real3 0.00 × 1 TradersWay-Live 0.00 × 2 TurnkeyFX-Live 0.00 × 1 OANDA-v20 Live-1 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 ForexTime-ECN 0.22 × 9 ICMarketsSC-Live04 0.48 × 23 ForexTimeFXTM-ECN2 0.69 × 13 ForexTimeFXTM-ECN 1.00 × 12 HFMarketsSV-Live Server 4 3.00 × 1 XMGlobal-Real 41 3.00 × 1 XM.COM-Real 17 3.50 × 2 Alpari-Standard2 4.00 × 1 Pepperstone-Edge09 9.00 × 1 ForexTimeFXTM-Standard 9.00 × 1 GQCapital-Live 9.71 × 14 XMGlobal-Real 30 10.06 × 17 ForexTimeFXTM-ECN-Zero 17.50 × 2 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오