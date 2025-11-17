信号部分
信号 / MetaTrader 4 / HedGinG AFNF B
Quan Hui Guo

HedGinG AFNF B

Quan Hui Guo
0条评论
可靠性
21
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 88%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
131
盈利交易:
76 (58.01%)
亏损交易:
55 (41.98%)
最好交易:
24.70 USD
最差交易:
-19.63 USD
毛利:
455.20 USD (21 982 pips)
毛利亏损:
-277.64 USD (15 579 pips)
最大连续赢利:
5 (12.27 USD)
最大连续盈利:
38.79 USD (3)
夏普比率:
0.20
交易活动:
97.23%
最大入金加载:
59.50%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
8 天
采收率:
5.31
长期交易:
63 (48.09%)
短期交易:
68 (51.91%)
利润因子:
1.64
预期回报:
1.36 USD
平均利润:
5.99 USD
平均损失:
-5.05 USD
最大连续失误:
3 (-13.67 USD)
最大连续亏损:
-27.69 USD (2)
每月增长:
8.81%
年度预测:
106.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
33.41 USD (10.55%)
相对跌幅:
结余:
10.55% (33.41 USD)
净值:
80.02% (277.36 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCHF 70
NZDCHF 51
GBPCHF 6
CADCHF 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCHF 106
NZDCHF 60
GBPCHF 11
CADCHF 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCHF 2.9K
NZDCHF 3.3K
GBPCHF 537
CADCHF 70
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +24.70 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +12.27 USD
最大连续亏损: -13.67 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexTimeFXTM-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

JAFX-Real3
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 2
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.48 × 23
ForexTimeFXTM-ECN2
0.69 × 13
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 12
HFMarketsSV-Live Server 4
3.00 × 1
XMGlobal-Real 41
3.00 × 1
XM.COM-Real 17
3.50 × 2
Alpari-Standard2
4.00 × 1
Pepperstone-Edge09
9.00 × 1
ForexTimeFXTM-Standard
9.00 × 1
GQCapital-Live
9.71 × 14
XMGlobal-Real 30
10.06 × 17
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
17.50 × 2
查看详细统计，请 登录 或者 注册

此账户创建于2025年07月29日，初始入金200USD！

This account was created on July 29, 2025, with an initial deposit of 200USD!

没有评论
2025.12.19 15:29
Share of trading days is too low
2025.12.16 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 04:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 14:55
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 14.29% of days out of the 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 10:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 07:49
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.05 01:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
HedGinG AFNF B
每月30 USD
88%
0
0
USD
378
USD
21
100%
131
58%
97%
1.63
1.36
USD
80%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载