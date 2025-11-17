- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
97
Profit Trade:
57 (58.76%)
Loss Trade:
40 (41.24%)
Best Trade:
24.70 USD
Worst Trade:
-19.63 USD
Profitto lordo:
326.18 USD (16 089 pips)
Perdita lorda:
-182.56 USD (11 080 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (12.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.60 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
14.29%
Massimo carico di deposito:
0.71%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
4.30
Long Trade:
49 (50.52%)
Short Trade:
48 (49.48%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
1.48 USD
Profitto medio:
5.72 USD
Perdita media:
-4.56 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-27.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.69 USD (2)
Crescita mensile:
17.37%
Previsione annuale:
210.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
33.41 USD (10.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.55% (33.41 USD)
Per equità:
0.15% (0.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|55
|NZDCHF
|42
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCHF
|92
|NZDCHF
|52
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCHF
|2.4K
|NZDCHF
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.70 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +12.27 USD
Massima perdita consecutiva: -27.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GQCapital-Live
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|0.15 × 13
|
ForexTime-ECN
|0.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.63 × 8
|
XMGlobal-Real 30
|5.29 × 7
