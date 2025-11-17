SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HedGinG AFNF B
Quan Hui Guo

HedGinG AFNF B

Quan Hui Guo
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 72%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
97
Profit Trade:
57 (58.76%)
Loss Trade:
40 (41.24%)
Best Trade:
24.70 USD
Worst Trade:
-19.63 USD
Profitto lordo:
326.18 USD (16 089 pips)
Perdita lorda:
-182.56 USD (11 080 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (12.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.60 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
14.29%
Massimo carico di deposito:
0.71%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
4.30
Long Trade:
49 (50.52%)
Short Trade:
48 (49.48%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
1.48 USD
Profitto medio:
5.72 USD
Perdita media:
-4.56 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-27.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.69 USD (2)
Crescita mensile:
17.37%
Previsione annuale:
210.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
33.41 USD (10.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.55% (33.41 USD)
Per equità:
0.15% (0.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCHF 55
NZDCHF 42
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCHF 92
NZDCHF 52
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCHF 2.4K
NZDCHF 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.70 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +12.27 USD
Massima perdita consecutiva: -27.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GQCapital-Live
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live04
0.15 × 13
ForexTime-ECN
0.22 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.63 × 8
XMGlobal-Real 30
5.29 × 7
投资有风险，入市需谨慎！
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.