Sinais / MetaTrader 4 / HedGinG AFNF B
Quan Hui Guo

HedGinG AFNF B

Quan Hui Guo
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 88%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
131
Negociações com lucro:
76 (58.01%)
Negociações com perda:
55 (41.98%)
Melhor negociação:
24.70 USD
Pior negociação:
-19.63 USD
Lucro bruto:
455.20 USD (21 982 pips)
Perda bruta:
-277.64 USD (15 579 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (12.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38.79 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
97.23%
Depósito máximo carregado:
59.50%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
8 dias
Fator de recuperação:
5.31
Negociações longas:
63 (48.09%)
Negociações curtas:
68 (51.91%)
Fator de lucro:
1.64
Valor esperado:
1.36 USD
Lucro médio:
5.99 USD
Perda média:
-5.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-13.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27.69 USD (2)
Crescimento mensal:
8.81%
Previsão anual:
106.94%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
33.41 USD (10.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.55% (33.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
80.02% (277.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCHF 70
NZDCHF 51
GBPCHF 6
CADCHF 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCHF 106
NZDCHF 60
GBPCHF 11
CADCHF 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCHF 2.9K
NZDCHF 3.3K
GBPCHF 537
CADCHF 70
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24.70 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +12.27 USD
Máxima perda consecutiva: -13.67 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexTimeFXTM-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

JAFX-Real3
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 2
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.48 × 23
ForexTimeFXTM-ECN2
0.69 × 13
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 12
HFMarketsSV-Live Server 4
3.00 × 1
XMGlobal-Real 41
3.00 × 1
XM.COM-Real 17
3.50 × 2
Alpari-Standard2
4.00 × 1
Pepperstone-Edge09
9.00 × 1
ForexTimeFXTM-Standard
9.00 × 1
GQCapital-Live
9.71 × 14
XMGlobal-Real 30
10.06 × 17
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
17.50 × 2
此账户创建于2025年07月29日，初始入金200USD！

This account was created on July 29, 2025, with an initial deposit of 200USD!

Sem comentários
2025.12.19 15:29
Share of trading days is too low
2025.12.16 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 04:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 14:55
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 14.29% of days out of the 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 10:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 07:49
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.05 01:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
