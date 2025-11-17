- Crescimento
Negociações:
131
Negociações com lucro:
76 (58.01%)
Negociações com perda:
55 (41.98%)
Melhor negociação:
24.70 USD
Pior negociação:
-19.63 USD
Lucro bruto:
455.20 USD (21 982 pips)
Perda bruta:
-277.64 USD (15 579 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (12.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38.79 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
97.23%
Depósito máximo carregado:
59.50%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
8 dias
Fator de recuperação:
5.31
Negociações longas:
63 (48.09%)
Negociações curtas:
68 (51.91%)
Fator de lucro:
1.64
Valor esperado:
1.36 USD
Lucro médio:
5.99 USD
Perda média:
-5.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-13.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27.69 USD (2)
Crescimento mensal:
8.81%
Previsão anual:
106.94%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
33.41 USD (10.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.55% (33.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
80.02% (277.36 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|70
|NZDCHF
|51
|GBPCHF
|6
|CADCHF
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCHF
|106
|NZDCHF
|60
|GBPCHF
|11
|CADCHF
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCHF
|2.9K
|NZDCHF
|3.3K
|GBPCHF
|537
|CADCHF
|70
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.70 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +12.27 USD
Máxima perda consecutiva: -13.67 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexTimeFXTM-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
JAFX-Real3
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.48 × 23
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.69 × 13
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 12
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|3.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|3.00 × 1
|
XM.COM-Real 17
|3.50 × 2
|
Alpari-Standard2
|4.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|9.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Standard
|9.00 × 1
|
GQCapital-Live
|9.71 × 14
|
XMGlobal-Real 30
|10.06 × 17
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|17.50 × 2
此账户创建于2025年07月29日，初始入金200USD！
This account was created on July 29, 2025, with an initial deposit of 200USD!
Sem comentários
