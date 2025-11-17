シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / HedGinG AFNF B
Quan Hui Guo

HedGinG AFNF B

Quan Hui Guo
レビュー0件
信頼性
21週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 88%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
131
利益トレード:
76 (58.01%)
損失トレード:
55 (41.98%)
ベストトレード:
24.70 USD
最悪のトレード:
-19.63 USD
総利益:
455.20 USD (21 982 pips)
総損失:
-277.64 USD (15 579 pips)
最大連続の勝ち:
5 (12.27 USD)
最大連続利益:
38.79 USD (3)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
97.23%
最大入金額:
59.50%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
8 日
リカバリーファクター:
5.31
長いトレード:
63 (48.09%)
短いトレード:
68 (51.91%)
プロフィットファクター:
1.64
期待されたペイオフ:
1.36 USD
平均利益:
5.99 USD
平均損失:
-5.05 USD
最大連続の負け:
3 (-13.67 USD)
最大連続損失:
-27.69 USD (2)
月間成長:
8.81%
年間予想:
106.94%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
33.41 USD (10.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.55% (33.41 USD)
エクイティによる:
80.02% (277.36 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCHF 70
NZDCHF 51
GBPCHF 6
CADCHF 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCHF 106
NZDCHF 60
GBPCHF 11
CADCHF 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCHF 2.9K
NZDCHF 3.3K
GBPCHF 537
CADCHF 70
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +24.70 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +12.27 USD
最大連続損失: -13.67 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexTimeFXTM-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

JAFX-Real3
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 2
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.48 × 23
ForexTimeFXTM-ECN2
0.69 × 13
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 12
HFMarketsSV-Live Server 4
3.00 × 1
XMGlobal-Real 41
3.00 × 1
XM.COM-Real 17
3.50 × 2
Alpari-Standard2
4.00 × 1
Pepperstone-Edge09
9.00 × 1
ForexTimeFXTM-Standard
9.00 × 1
GQCapital-Live
9.71 × 14
XMGlobal-Real 30
10.06 × 17
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
17.50 × 2
此账户创建于2025年07月29日，初始入金200USD！

This account was created on July 29, 2025, with an initial deposit of 200USD!

レビューなし
2025.12.19 15:29
Share of trading days is too low
2025.12.16 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 04:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 14:55
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 14.29% of days out of the 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 10:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 07:49
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.05 01:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
