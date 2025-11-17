- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
131
利益トレード:
76 (58.01%)
損失トレード:
55 (41.98%)
ベストトレード:
24.70 USD
最悪のトレード:
-19.63 USD
総利益:
455.20 USD (21 982 pips)
総損失:
-277.64 USD (15 579 pips)
最大連続の勝ち:
5 (12.27 USD)
最大連続利益:
38.79 USD (3)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
97.23%
最大入金額:
59.50%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
8 日
リカバリーファクター:
5.31
長いトレード:
63 (48.09%)
短いトレード:
68 (51.91%)
プロフィットファクター:
1.64
期待されたペイオフ:
1.36 USD
平均利益:
5.99 USD
平均損失:
-5.05 USD
最大連続の負け:
3 (-13.67 USD)
最大連続損失:
-27.69 USD (2)
月間成長:
8.81%
年間予想:
106.94%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
33.41 USD (10.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.55% (33.41 USD)
エクイティによる:
80.02% (277.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|70
|NZDCHF
|51
|GBPCHF
|6
|CADCHF
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCHF
|106
|NZDCHF
|60
|GBPCHF
|11
|CADCHF
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCHF
|2.9K
|NZDCHF
|3.3K
|GBPCHF
|537
|CADCHF
|70
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +24.70 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +12.27 USD
最大連続損失: -13.67 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexTimeFXTM-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
JAFX-Real3
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.48 × 23
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.69 × 13
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 12
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|3.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|3.00 × 1
|
XM.COM-Real 17
|3.50 × 2
|
Alpari-Standard2
|4.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|9.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Standard
|9.00 × 1
|
GQCapital-Live
|9.71 × 14
|
XMGlobal-Real 30
|10.06 × 17
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|17.50 × 2
此账户创建于2025年07月29日，初始入金200USD！
This account was created on July 29, 2025, with an initial deposit of 200USD!
レビューなし
