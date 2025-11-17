Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexTimeFXTM-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GQCapital-Live 0.00 × 3 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live04 0.15 × 13 ForexTime-ECN 0.22 × 9 ForexTimeFXTM-ECN 0.63 × 8 XMGlobal-Real 30 5.29 × 7 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou