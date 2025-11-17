SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HedGinG AFNF B
Quan Hui Guo

HedGinG AFNF B

Quan Hui Guo
0 avis
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 72%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
97
Bénéfice trades:
57 (58.76%)
Perte trades:
40 (41.24%)
Meilleure transaction:
24.70 USD
Pire transaction:
-19.63 USD
Bénéfice brut:
326.18 USD (16 089 pips)
Perte brute:
-182.56 USD (11 080 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (12.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
38.60 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
1.50%
Charge de dépôt maximale:
0.71%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
4.30
Longs trades:
49 (50.52%)
Courts trades:
48 (49.48%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
1.48 USD
Bénéfice moyen:
5.72 USD
Perte moyenne:
-4.56 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-27.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-27.69 USD (2)
Croissance mensuelle:
17.37%
Prévision annuelle:
210.79%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
33.41 USD (10.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.55% (33.41 USD)
Par fonds propres:
0.13% (0.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCHF 55
NZDCHF 42
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCHF 92
NZDCHF 52
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCHF 2.4K
NZDCHF 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.70 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +12.27 USD
Perte consécutive maximale: -27.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexTimeFXTM-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GQCapital-Live
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live04
0.15 × 13
ForexTime-ECN
0.22 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.63 × 8
XMGlobal-Real 30
5.29 × 7
投资有风险，入市需谨慎！
Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.