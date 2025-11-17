- Прирост
Всего трейдов:
131
Прибыльных трейдов:
76 (58.01%)
Убыточных трейдов:
55 (41.98%)
Лучший трейд:
24.70 USD
Худший трейд:
-19.63 USD
Общая прибыль:
455.20 USD (21 982 pips)
Общий убыток:
-277.64 USD (15 579 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (12.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.79 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
97.23%
Макс. загрузка депозита:
59.50%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
5.31
Длинных трейдов:
63 (48.09%)
Коротких трейдов:
68 (51.91%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
1.36 USD
Средняя прибыль:
5.99 USD
Средний убыток:
-5.05 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-13.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.69 USD (2)
Прирост в месяц:
8.81%
Годовой прогноз:
106.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
33.41 USD (10.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.55% (33.41 USD)
По эквити:
80.02% (277.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|70
|NZDCHF
|51
|GBPCHF
|6
|CADCHF
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCHF
|106
|NZDCHF
|60
|GBPCHF
|11
|CADCHF
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCHF
|2.9K
|NZDCHF
|3.3K
|GBPCHF
|537
|CADCHF
|70
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +24.70 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +12.27 USD
Макс. убыток в серии: -13.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexTimeFXTM-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
JAFX-Real3
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.48 × 23
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.69 × 13
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 12
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|3.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|3.00 × 1
|
XM.COM-Real 17
|3.50 × 2
|
Alpari-Standard2
|4.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|9.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Standard
|9.00 × 1
|
GQCapital-Live
|9.71 × 14
|
XMGlobal-Real 30
|10.06 × 17
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|17.50 × 2
此账户创建于2025年07月29日，初始入金200USD！
This account was created on July 29, 2025, with an initial deposit of 200USD!
Нет отзывов
