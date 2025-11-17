СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / HedGinG AFNF B
Quan Hui Guo

HedGinG AFNF B

Quan Hui Guo
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 88%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
131
Прибыльных трейдов:
76 (58.01%)
Убыточных трейдов:
55 (41.98%)
Лучший трейд:
24.70 USD
Худший трейд:
-19.63 USD
Общая прибыль:
455.20 USD (21 982 pips)
Общий убыток:
-277.64 USD (15 579 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (12.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.79 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
97.23%
Макс. загрузка депозита:
59.50%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
5.31
Длинных трейдов:
63 (48.09%)
Коротких трейдов:
68 (51.91%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
1.36 USD
Средняя прибыль:
5.99 USD
Средний убыток:
-5.05 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-13.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.69 USD (2)
Прирост в месяц:
8.81%
Годовой прогноз:
106.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
33.41 USD (10.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.55% (33.41 USD)
По эквити:
80.02% (277.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCHF 70
NZDCHF 51
GBPCHF 6
CADCHF 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCHF 106
NZDCHF 60
GBPCHF 11
CADCHF 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCHF 2.9K
NZDCHF 3.3K
GBPCHF 537
CADCHF 70
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.70 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +12.27 USD
Макс. убыток в серии: -13.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexTimeFXTM-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

JAFX-Real3
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 2
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.48 × 23
ForexTimeFXTM-ECN2
0.69 × 13
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 12
HFMarketsSV-Live Server 4
3.00 × 1
XMGlobal-Real 41
3.00 × 1
XM.COM-Real 17
3.50 × 2
Alpari-Standard2
4.00 × 1
Pepperstone-Edge09
9.00 × 1
ForexTimeFXTM-Standard
9.00 × 1
GQCapital-Live
9.71 × 14
XMGlobal-Real 30
10.06 × 17
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
17.50 × 2
此账户创建于2025年07月29日，初始入金200USD！

This account was created on July 29, 2025, with an initial deposit of 200USD!

Нет отзывов
2025.12.19 15:29
Share of trading days is too low
2025.12.16 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 04:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 14:55
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 14.29% of days out of the 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 10:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 07:49
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.05 01:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HedGinG AFNF B
30 USD в месяц
88%
0
0
USD
378
USD
21
100%
131
58%
97%
1.63
1.36
USD
80%
1:500
Копировать

