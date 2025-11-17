SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / HedGinG AFNF B
Quan Hui Guo

HedGinG AFNF B

Quan Hui Guo
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 88%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
131
Transacciones Rentables:
76 (58.01%)
Transacciones Irrentables:
55 (41.98%)
Mejor transacción:
24.70 USD
Peor transacción:
-19.63 USD
Beneficio Bruto:
455.20 USD (21 982 pips)
Pérdidas Brutas:
-277.64 USD (15 579 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (12.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
38.79 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
97.23%
Carga máxima del depósito:
59.50%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
8 días
Factor de Recuperación:
5.31
Transacciones Largas:
63 (48.09%)
Transacciones Cortas:
68 (51.91%)
Factor de Beneficio:
1.64
Beneficio Esperado:
1.36 USD
Beneficio medio:
5.99 USD
Pérdidas medias:
-5.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-13.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-27.69 USD (2)
Crecimiento al mes:
8.81%
Pronóstico anual:
106.94%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
33.41 USD (10.55%)
Reducción relativa:
De balance:
10.55% (33.41 USD)
De fondos:
80.02% (277.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCHF 70
NZDCHF 51
GBPCHF 6
CADCHF 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCHF 106
NZDCHF 60
GBPCHF 11
CADCHF 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCHF 2.9K
NZDCHF 3.3K
GBPCHF 537
CADCHF 70
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +24.70 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +12.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexTimeFXTM-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

JAFX-Real3
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 2
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.48 × 23
ForexTimeFXTM-ECN2
0.69 × 13
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 12
HFMarketsSV-Live Server 4
3.00 × 1
XMGlobal-Real 41
3.00 × 1
XM.COM-Real 17
3.50 × 2
Alpari-Standard2
4.00 × 1
Pepperstone-Edge09
9.00 × 1
ForexTimeFXTM-Standard
9.00 × 1
GQCapital-Live
9.71 × 14
XMGlobal-Real 30
10.06 × 17
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
17.50 × 2
此账户创建于2025年07月29日，初始入金200USD！

This account was created on July 29, 2025, with an initial deposit of 200USD!

No hay comentarios
2025.12.19 15:29
Share of trading days is too low
2025.12.16 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 04:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 14:55
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 14.29% of days out of the 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 10:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 07:49
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.05 01:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
