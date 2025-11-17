- Büyüme
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
10 (90.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (9.09%)
En iyi işlem:
1.54 EUR
En kötü işlem:
-0.33 EUR
Brüt kâr:
5.56 EUR (865 pips)
Brüt zarar:
-0.33 EUR (53 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (4.02 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
4.02 EUR (9)
Sharpe oranı:
1.26
Alım-satım etkinliği:
97.33%
Maks. mevduat yükü:
28.46%
En son işlem:
39 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
15.85
Alış işlemleri:
9 (81.82%)
Satış işlemleri:
2 (18.18%)
Kâr faktörü:
16.85
Beklenen getiri:
0.48 EUR
Ortalama kâr:
0.56 EUR
Ortalama zarar:
-0.33 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.33 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.33 EUR (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.33 EUR (1.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.27% (0.33 EUR)
Varlığa göre:
8.99% (1.87 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|3
|EURJPY
|2
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|0
|GBPJPY
|0
|AUDCAD
|1
|NZDJPY
|0
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|244
|EURJPY
|92
|USDJPY
|77
|GBPJPY
|80
|AUDCAD
|80
|NZDJPY
|81
|AUDUSD
|80
|USDCAD
|78
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
En iyi işlem: +1.54 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.02 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.33 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.17 × 6
|
ICTrading-Live29
|0.58 × 24
|
EagleFX-Live
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.86 × 21
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 33
|
Varchev-Real
|1.89 × 18
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 3
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|17.00 × 1
İnceleme yok
