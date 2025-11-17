SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / CORE 2 CUS
Valentin Woite

CORE 2 CUS

Valentin Woite
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 106%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
269
Transacciones Rentables:
221 (82.15%)
Transacciones Irrentables:
48 (17.84%)
Mejor transacción:
109.86 EUR
Peor transacción:
-27.40 EUR
Beneficio Bruto:
565.45 EUR (24 667 pips)
Pérdidas Brutas:
-340.06 EUR (15 559 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (16.65 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
115.24 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Actividad comercial:
99.34%
Carga máxima del depósito:
41.74%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
59
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.13
Transacciones Largas:
127 (47.21%)
Transacciones Cortas:
142 (52.79%)
Factor de Beneficio:
1.66
Beneficio Esperado:
0.84 EUR
Beneficio medio:
2.56 EUR
Pérdidas medias:
-7.08 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-98.08 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-105.84 EUR (5)
Crecimiento al mes:
50.20%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
24.56 EUR
Máxima:
105.84 EUR (104.50%)
Reducción relativa:
De balance:
52.58% (105.84 EUR)
De fondos:
60.84% (467.13 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPY 26
USDJPY 21
USDCAD 20
EURAUD 19
CADJPY 18
GBPUSD 17
GBPAUD 14
AUDCAD 14
AUDJPY 14
NZDJPY 13
EURCAD 13
EURUSD 13
AUDUSD 11
CADCHF 8
NZDCHF 8
NZDCAD 7
EURNZD 6
NZDUSD 6
CHFJPY 5
GBPJPY 3
GBPCAD 3
USDCHF 3
AUDNZD 2
EURCHF 2
EURGBP 2
AUDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPY 25
USDJPY 16
USDCAD 20
EURAUD 15
CADJPY 16
GBPUSD 23
GBPAUD 11
AUDCAD 10
AUDJPY 10
NZDJPY 10
EURCAD 12
EURUSD 32
AUDUSD 14
CADCHF 5
NZDCHF 6
NZDCAD 6
EURNZD 3
NZDUSD 8
CHFJPY 2
GBPJPY 1
GBPCAD 2
USDCHF 3
AUDNZD 1
EURCHF 3
EURGBP 3
AUDCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPY 1.4K
USDJPY 1.7K
USDCAD 973
EURAUD 1.5K
CADJPY 1.1K
GBPUSD 1.2K
GBPAUD 138
AUDCAD 1.2K
AUDJPY 1.2K
NZDJPY 1.1K
EURCAD 910
EURUSD -822
AUDUSD 715
CADCHF -3.1K
NZDCHF -2.6K
NZDCAD 315
EURNZD 387
NZDUSD 411
CHFJPY 407
GBPJPY 257
GBPCAD 288
USDCHF 242
AUDNZD 157
EURCHF 93
EURGBP 169
AUDCHF -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +109.86 EUR
Peor transacción: -27 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +16.65 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -98.08 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FPMarkets-Live2
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.49 × 136
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.73 × 448
otros 132...
No hay comentarios
2025.12.26 17:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 11:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 10:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 12:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 22:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 20:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 02:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 12:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 22:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 14:42
A large drawdown may occur on the account again
