SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / CORE 2 CUS
Valentin Woite

CORE 2 CUS

Valentin Woite
0 reviews
Reliability
6 weeks
0 / 0 USD
Copy for 999 USD per month
growth since 2025 104%
FusionMarkets-Live 2
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
243
Profit Trades:
196 (80.65%)
Loss Trades:
47 (19.34%)
Best trade:
109.86 EUR
Worst trade:
-27.40 EUR
Gross Profit:
543.61 EUR (22 220 pips)
Gross Loss:
-336.62 EUR (15 373 pips)
Maximum consecutive wins:
26 (16.65 EUR)
Maximal consecutive profit:
115.24 EUR (15)
Sharpe Ratio:
-0.07
Trading activity:
99.34%
Max deposit load:
41.74%
Latest trade:
10 minutes ago
Trades per week:
61
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
1.96
Long Trades:
119 (48.97%)
Short Trades:
124 (51.03%)
Profit Factor:
1.61
Expected Payoff:
0.85 EUR
Average Profit:
2.77 EUR
Average Loss:
-7.16 EUR
Maximum consecutive losses:
6 (-98.08 EUR)
Maximal consecutive loss:
-105.84 EUR (5)
Monthly growth:
48.42%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
24.56 EUR
Maximal:
105.84 EUR (104.50%)
Relative drawdown:
By Balance:
52.58% (105.84 EUR)
By Equity:
60.84% (467.13 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURJPY 24
USDJPY 19
EURAUD 18
USDCAD 17
CADJPY 16
GBPAUD 14
AUDCAD 12
NZDJPY 12
AUDJPY 12
EURUSD 12
GBPUSD 12
EURCAD 11
AUDUSD 10
CADCHF 8
NZDCHF 8
NZDCAD 7
EURNZD 6
CHFJPY 5
NZDUSD 5
GBPJPY 3
GBPCAD 3
USDCHF 3
AUDNZD 2
EURCHF 2
AUDCHF 1
EURGBP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY 23
USDJPY 15
EURAUD 15
USDCAD 18
CADJPY 15
GBPAUD 11
AUDCAD 9
NZDJPY 9
AUDJPY 9
EURUSD 31
GBPUSD 16
EURCAD 10
AUDUSD 13
CADCHF 5
NZDCHF 6
NZDCAD 6
EURNZD 3
CHFJPY 2
NZDUSD 7
GBPJPY 1
GBPCAD 2
USDCHF 3
AUDNZD 1
EURCHF 3
AUDCHF 0
EURGBP 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY 1.2K
USDJPY 1.5K
EURAUD 1.4K
USDCAD 699
CADJPY 905
GBPAUD 138
AUDCAD 980
NZDJPY 970
AUDJPY 976
EURUSD -912
GBPUSD 873
EURCAD 738
AUDUSD 623
CADCHF -3.1K
NZDCHF -2.6K
NZDCAD 315
EURNZD 387
CHFJPY 407
NZDUSD 320
GBPJPY 257
GBPCAD 288
USDCHF 242
AUDNZD 157
EURCHF 93
AUDCHF -1
EURGBP 80
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +109.86 EUR
Worst trade: -27 EUR
Maximum consecutive wins: 15
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +16.65 EUR
Maximal consecutive loss: -98.08 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FusionMarkets-Live 2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FPMarkets-Live2
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.49 × 136
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.73 × 448
132 more...
To see trades in realtime, please log in or register
No reviews
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 11:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 10:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 12:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 22:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 20:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 02:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 12:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 22:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 14:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 16:52
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
CORE 2 CUS
999 USD per month
104%
0
0
USD
1.9K
EUR
6
100%
243
80%
99%
1.61
0.85
EUR
61%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.