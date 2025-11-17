- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
243
Profit Trades:
196 (80.65%)
Loss Trades:
47 (19.34%)
Best trade:
109.86 EUR
Worst trade:
-27.40 EUR
Gross Profit:
543.61 EUR (22 220 pips)
Gross Loss:
-336.62 EUR (15 373 pips)
Maximum consecutive wins:
26 (16.65 EUR)
Maximal consecutive profit:
115.24 EUR (15)
Sharpe Ratio:
-0.07
Trading activity:
99.34%
Max deposit load:
41.74%
Latest trade:
10 minutes ago
Trades per week:
61
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
1.96
Long Trades:
119 (48.97%)
Short Trades:
124 (51.03%)
Profit Factor:
1.61
Expected Payoff:
0.85 EUR
Average Profit:
2.77 EUR
Average Loss:
-7.16 EUR
Maximum consecutive losses:
6 (-98.08 EUR)
Maximal consecutive loss:
-105.84 EUR (5)
Monthly growth:
48.42%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
24.56 EUR
Maximal:
105.84 EUR (104.50%)
Relative drawdown:
By Balance:
52.58% (105.84 EUR)
By Equity:
60.84% (467.13 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURJPY
|24
|USDJPY
|19
|EURAUD
|18
|USDCAD
|17
|CADJPY
|16
|GBPAUD
|14
|AUDCAD
|12
|NZDJPY
|12
|AUDJPY
|12
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|12
|EURCAD
|11
|AUDUSD
|10
|CADCHF
|8
|NZDCHF
|8
|NZDCAD
|7
|EURNZD
|6
|CHFJPY
|5
|NZDUSD
|5
|GBPJPY
|3
|GBPCAD
|3
|USDCHF
|3
|AUDNZD
|2
|EURCHF
|2
|AUDCHF
|1
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURJPY
|23
|USDJPY
|15
|EURAUD
|15
|USDCAD
|18
|CADJPY
|15
|GBPAUD
|11
|AUDCAD
|9
|NZDJPY
|9
|AUDJPY
|9
|EURUSD
|31
|GBPUSD
|16
|EURCAD
|10
|AUDUSD
|13
|CADCHF
|5
|NZDCHF
|6
|NZDCAD
|6
|EURNZD
|3
|CHFJPY
|2
|NZDUSD
|7
|GBPJPY
|1
|GBPCAD
|2
|USDCHF
|3
|AUDNZD
|1
|EURCHF
|3
|AUDCHF
|0
|EURGBP
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURJPY
|1.2K
|USDJPY
|1.5K
|EURAUD
|1.4K
|USDCAD
|699
|CADJPY
|905
|GBPAUD
|138
|AUDCAD
|980
|NZDJPY
|970
|AUDJPY
|976
|EURUSD
|-912
|GBPUSD
|873
|EURCAD
|738
|AUDUSD
|623
|CADCHF
|-3.1K
|NZDCHF
|-2.6K
|NZDCAD
|315
|EURNZD
|387
|CHFJPY
|407
|NZDUSD
|320
|GBPJPY
|257
|GBPCAD
|288
|USDCHF
|242
|AUDNZD
|157
|EURCHF
|93
|AUDCHF
|-1
|EURGBP
|80
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +109.86 EUR
Worst trade: -27 EUR
Maximum consecutive wins: 15
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +16.65 EUR
Maximal consecutive loss: -98.08 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FusionMarkets-Live 2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ICTrading-Live29
|0.94 × 72
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|1.49 × 136
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
FusionMarkets-Live 2
|1.73 × 448
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
999 USD per month
104%
0
0
USD
USD
1.9K
EUR
EUR
6
100%
243
80%
99%
1.61
0.85
EUR
EUR
61%
1:500