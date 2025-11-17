SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CORE 2 CUS
Valentin Woite

CORE 2 CUS

Valentin Woite
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 107%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
283
Gewinntrades:
235 (83.03%)
Verlusttrades:
48 (16.96%)
Bester Trade:
109.86 EUR
Schlechtester Trade:
-27.40 EUR
Bruttoprofit:
574.13 EUR (26 025 pips)
Bruttoverlust:
-340.06 EUR (15 559 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (16.65 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
115.24 EUR (15)
Sharpe Ratio:
-0.07
Trading-Aktivität:
99.34%
Max deposit load:
41.74%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
68
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.21
Long-Positionen:
134 (47.35%)
Short-Positionen:
149 (52.65%)
Profit-Faktor:
1.69
Mathematische Gewinnerwartung:
0.83 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.44 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-7.08 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-98.08 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-105.84 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
50.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
24.56 EUR
Maximaler:
105.84 EUR (104.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
52.58% (105.84 EUR)
Kapital:
60.84% (467.13 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURJPY 27
USDJPY 23
EURAUD 21
USDCAD 20
CADJPY 19
GBPUSD 17
AUDCAD 15
AUDJPY 15
GBPAUD 14
NZDJPY 14
EURCAD 14
EURUSD 14
AUDUSD 12
CADCHF 8
NZDCHF 8
NZDCAD 7
EURNZD 6
NZDUSD 6
CHFJPY 5
EURGBP 4
GBPJPY 3
GBPCAD 3
USDCHF 3
AUDNZD 2
EURCHF 2
AUDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY 25
USDJPY 17
EURAUD 16
USDCAD 20
CADJPY 16
GBPUSD 23
AUDCAD 11
AUDJPY 10
GBPAUD 11
NZDJPY 11
EURCAD 13
EURUSD 33
AUDUSD 15
CADCHF 5
NZDCHF 6
NZDCAD 6
EURNZD 3
NZDUSD 8
CHFJPY 2
EURGBP 6
GBPJPY 1
GBPCAD 2
USDCHF 3
AUDNZD 1
EURCHF 3
AUDCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY 1.5K
USDJPY 1.8K
EURAUD 1.6K
USDCAD 973
CADJPY 1.2K
GBPUSD 1.2K
AUDCAD 1.3K
AUDJPY 1.3K
GBPAUD 138
NZDJPY 1.2K
EURCAD 1K
EURUSD -729
AUDUSD 806
CADCHF -3.1K
NZDCHF -2.6K
NZDCAD 315
EURNZD 387
NZDUSD 411
CHFJPY 407
EURGBP 376
GBPJPY 257
GBPCAD 288
USDCHF 242
AUDNZD 157
EURCHF 93
AUDCHF -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +109.86 EUR
Schlechtester Trade: -27 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.65 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -98.08 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FPMarkets-Live2
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.49 × 136
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.73 × 448
noch 132 ...
Keine Bewertungen
2025.12.26 17:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 11:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 10:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
