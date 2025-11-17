Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FPMarkets-Live2 0.00 × 2 DooPrime-Live 2 0.00 × 1 Axi-US03-Live 0.00 × 1 LEO-Live 0.00 × 1 PurpleTradingSC-04Live 0.00 × 2 Tickmill-Live09 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 1 Exness-Real14 0.13 × 8 ICMarketsSC-Live05 0.20 × 5 ICMarketsSC-Live20 0.20 × 5 ICMarketsSC-Live25 0.69 × 68 FusionMarkets-Demo 0.91 × 66 ICTrading-Live29 0.94 × 72 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 1.02 × 613 FPMarkets-Live4 1.14 × 7 TradeMaxGlobal-Live4 1.33 × 3 EurotradeSA-Live01 1.38 × 8 ICMarketsSC-Live24 1.49 × 136 ICMarketsSC-Live04 1.57 × 296 Exness-Real17 1.70 × 10 ICMarketsSC-Live15 1.72 × 29 AlpariEvrasia-Trade 1.73 × 251 FusionMarkets-Live 2 1.73 × 448 noch 132 ...