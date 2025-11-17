Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real16 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live10 0.00 × 2 Coinexx-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.17 × 6 ICTrading-Live29 0.58 × 24 EagleFX-Live 0.75 × 4 ICMarketsSC-Live24 0.86 × 21 FusionMarkets-Live 2 1.00 × 33 Varchev-Real 1.89 × 18 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 2.11 × 9 ICMarketsSC-Live12 4.00 × 3 FxPro.com-Real05 8.55 × 11 FXGlobe-Real 17.00 × 1 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou